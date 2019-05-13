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Составлен список из 557 навсегда утраченных отечественных фильмов

Новости
    13.05.2019, 16:53
Текст:   Олег Усков
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости

Научные сотрудники Госфильмофонда составили список из 557 отечественного производства кинокартин, которые зритель уже никогда не увидит - эти работы безвозвратно утрачены.

Первая часть "некролога" - перечень из 102 таких лент, наиболее значительных, по мнению специалистов, опубликован на сайте организации.

Уточнено, что в составлении списка принимали участие 32 киноведа и в него включены как художественные, так и мультипликационные фильмы, снятые в период с 1909 по 1976 год. Далее авторы намерены включать в него и документальные работы.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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В скорбном перечне - только те ленты, о которых доподлинно известно, что они были полностью завершены. Соответственно, в списке нет незаконченных фильмов и фильмов, утраченных частично. В противном случае, пояснили составители, их траурный перечень мог бы расти до "огромных пределов".

Верхняя десятка списка такова:

"Девушка с далекой реки", 1927 год, режиссер - Евгений Червяков

"Портрет Дориана Грея", 1915, Всеволод Мейерхольд

"Ухабы", 1927, Абрам Роом

"Похождения Октябрины", 1924, Григорий Козинцев и Леонид Трауберг

"Дети бури", 1926, Фридрих Эрмлер и Эдуард Иогансон

"Братишка", 1926, Григорий Козинцев и Леонид Трауберг

"Митя", 1927, Николай Охлопков

"Посторонняя женщина", 1929, Иван Пырьев

"Скарлатина", 1924, Фридрих Эрмлер

"Золотой клюв", 1929, Евгений Червяков

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