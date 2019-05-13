Создан центр управления нештатными ситуациями на II Европейских играх

Реакция как у воздушных акробатов, а, может быть, и в чем-то и даже стремительней потребуется от коллектива координационного центра II Европейских игр, который приступил к предстартовому мониторингу. Возможности его сотрудников продемонстрировали 13 мая премьер-министру РБ Сергею Румасу, передает БЕЛТА .

Впрочем, главная задача ОКЦ - координировать действия при плановом развитии событий, но и при необходимости, вырабатывать меры реагирования на нештатные ситуации во время проведения II Европейских игр в июне текущего года в белорусской столице.

С 19 июня по 2 июля центр будет работать в режиме нон-стоп. Состав каждой смены уже укомплектован командой из ста надежных профессионалов. Правда, за скобками их ответственности, пояснили руководители структуры, останутся инциденты, которые относятся к компетенции силового блока.

А пока все вопросы, которые предстоит анализировать и решать оперативно-координационному центру, уже сейчас, до старта соревнований, отрабатываются на тренировках. Одну из них продемонстрировали главе правительства в оперативном зале. Кроме того, Румаса ознакомили и с деятельностью центра технических решений, который в составе ОКЦ отвечает за мгновенное реагирование на технические ЧП во время континентальных игр. Специальное подразделение будет заниматься контролем всех информационных систем, которые обслуживают операторы связи.

Затем, по итогам каждого дня будет формироваться пакет технических проблем, чтобы ликвидировать "узкие" места и предупредить повторение нештатных ситуаций. Возможным инцидентам будут присваивать три уровня - "красный", "желтый" или "зеленый" в зависимости от степени их серьезности.

Для отработки действий оперативно-координационного центра в условиях, максимально приближенных к масштабному мультиспортивному форуму, глава кабинета министров предложил в первой декаде июня провести комплексную тренировку с задействованием всей инфраструктуры игр. Правда, отдельные объекты уже прошли подобную аттестацию. В ближайшее время пройдут тестовые соревнования по легкой атлетике на стадионе "Динамо". На минувшей неделе работу этого стадиона проверяли и во время спортивно-культурного фестиваля Bright Festival.

Кроме того, премьер поинтересовался степенью готовности информационных систем для организаторов соревнований, а также мобильным приложением для гостей и туристов. Для II Европейских игр было разработано специальное программное обеспечение, которое в последующем может быть использовано и на других крупных мероприятиях.

Одно из предложений, которое было внесено в правительство, - создать спортивную дирекцию, которая бы помогала в организации мероприятий, в том числе и за рубежом, с использованием разработанного программного обеспечения. Премьер одобрил инициативу, но с оговоркой, что она должна полноценно функционировать и зарабатывать средства, а не существовать на деньги из национального бюджета.