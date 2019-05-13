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13.05.2019 21:05
Рубрика: Власть

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Справку о судимости будут выдавать за 30 дней
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 101(7859)
Документ, свидетельствующий о взаимоотношениях человека с правоохранительными и судебными органами, будет выдаваться в строго определенный срок, по четкому перечню документов, без бюрократической волокиты. В МВД разработали Административный регламент по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии или отсутствии судимости и факта уголовного преследования либо о его прекращении.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Если предоставлены все требуемые документы, то справку обязаны выдать не позднее 30 дней с момента регистрации заявления.

Такая справка может понадобиться любому человеку, находящемуся на территории России, - гражданину РФ, иностранцу, лицу без гражданства либо его представителю. Не секрет, что кадровики многих организаций требуют такой документ у претендентов на работу. И это не из вредности, желания придраться к человеку. В правоохранительных и силовых структурах, на секретных производствах, в финансовой сфере людей с криминальным прошлым, пусть уже и отбывших наказание, трудоустраивать запрещено нормативными актами - министерскими приказами и инструкциями.

Фото: iStock
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Могут поинтересоваться такой справкой и в банке. Человеку, на которого заведено уголовное дело, вряд ли дадут кредит или ипотеку. Есть предприятия и организации, которые в принципе не против принять такого человека. Но руководители точно желают знать его подноготную, чтобы правильно определить ему круг обязанностей.

Это обстоятельство важно для тех, кто отбыл назначенный судом срок наказания, освободился по УДО или амнистии. Они, как правило, и не скрывают, что были в заключении. Но что им делать дальше, куда идти? Чтобы предотвратить их возврат в криминальную среду, во многих регионах разработаны программы социальной реабилитации вышедших на свободу. Иногда простой справки об освобождении, которую выдает администрация тюрьмы, может оказаться недостаточно. Зато в документе, который выдаст Главный информационно-аналитический центр МВД (ГИАЦ), все будет подробно расписано, в том числе статья, по которой тот сел, и даже факт чистосердечного раскаяния.

В каких случаях подобная справка может понадобиться иностранцу или человеку без гражданства? Речь идет в основном о трудовых мигрантах. Причем о тех, которые уже побывали в России и были выдворены из нашей страны по решению суда. При устройстве работодатель вправе уточнить законность пребывания гастарбайтера на территории России. Эти сведения тоже хранятся в банке данных ГИАЦ МВД.

В документе, который выдаст Главный информационно-аналитический центр МВД, все будет подробно расписано, в том числе статья, по которой человек сидел, и даже факт чистосердечного раскаяния

Выяснить, куда обратиться за справкой, можно в местном МФЦ или на сайте территориального органа МВД. Подать заявление можно лично, письмом по почте или в электронном виде. Кстати, новый регламент предусматривает и причины отказа в принятии заявления и выдаче справки, и порядок обжалования такого решения.

Документ опубликован для общественной экспертизы. После его одобрения он будет утвержден приказом министра внутренних дел России.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД
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