Стало известно, какими будут iPhone 2019 года

В 2019 году компания Apple представит три новых iPhone. Устройства станут преемниками актуальных моделей - iPhone XR, XS и XS Max. Сейчас они фигурируют под кодовыми названиями N104, D43 и D44.

Камеры двух старших моделей получат третий объектив, а младшая версия обзаведется двойной камерой вместо одинарной, пишет Bloobmerg со ссылкой на собственные источники.

Третий объектив у преемников iPhone XS и XS Max будет ультраширокоугольным для захвата больших сцен, а "обновленный iPhone XR" получит возможность снимать с оптическим зумом.

Корпуса смартфонов станут немного толще - примерно на полмиллиметра. Выступ с камерами на задней крышке планируется сделать квадратным у старших моделей и вытянутым - у младшей.

Помимо этого, в iPhone появится возможность заряжать наушники AirPods нового поколения, чехол которых поддерживает беспроводную зарядку. Для этого нужно будет просто положить чехол на заднюю панель смартфона. Такая функция уже реализована во флагманских смартфонах Samsung.

По данным Bloomberg, компания TSMC (Тайвань Semiconductor Manufacturing Co.) уже начала массовое производство процессоров A13 для новых смартфонов Apple.