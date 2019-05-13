Старые и новые смартфоны Xiaomi подешевели. Что брать?

Китайский ресурс MyDrivers обнаружил заметное снижение цен на топовые смартфоны Xiaomi, включая бюджетный флагман Mi9 SE и бывший флагман - Mi8.

По данным сайта, в настоящее время Xiaomi Mi9 SE с 6/128 гигабайтами памяти стоит 2099 юаней (20 тысяч рублей), а такая же модификация Mi8 обходится покупателям в 2049 юаней (19500 рублей), то есть модели продаются по практически одинаковой цене.

Эти цены актуальны для китайского сегмента AliExpress, где спросом пользуются местные версии устройств. От девайсов Xiaomi, предназначенных для глобального рынка, они отличаются в числе прочего отсутствием магазина приложений Play Market, поддержкой только английского и китайского языков.

Для российских покупателей AliExpress, заказывающих глобальные версии Xiaomi, цены на Mi8 и Mi9 SE в модификациях на 6/128 Гб отличаются более заметно. Так, Mi9 SE продается по цене от 22100 рублей, а Mi8 - от 23500 рублей.

Что предпочесть в данном случае? Небольшой Mi9 SE порадует почти незаметным каплевидным вырезом в верхней части экрана, в то время как Mi8 обладает мощной "челкой". Диагональ экрана Mi9 SE составляет 5,97 дюйма, Mi8 - 6,21 дюйма.

Mi8 работает на процессоре топовой серии Snapdragon 845, в то время как Mi9 SE оснащается "средним" чипом Snapdragon 712, однако заметить разницу в быстродействии заметить будет не очень легко. Плюс "девятки" - это сверхширокоугольный объектив, которого нет у "восьмерки". Тем, кто ценит компактные размеры, хочет многофункциональную камеру и не готов мириться с большой "бровью" на экране, подойдет Mi9 SE. Вдобавок он дешевле и новее - значит, для него дольше будут выходить обновления Android и MIUI.