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13.05.2019 15:45
Рубрика: В мире

Суд наложил штраф на президента Украины Владимира Зеленского

Текст: Константин Волков

Избранного президента Украины Владимира Зеленского Оболонский районный суд Киева признал 13 мая виновным в запрещенной агитации - придя на участок для голосования во втором туре президентских выборов 21 апреля, он по просьбе журналистов показал на камеры заполненный бюллетень и тем самым нарушил запрет на агитацию в день выборов.

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Штраф составил 850 гривен (32,4 доллара).

Сам Зеленский на сегодняшнее заседание суда прибыть не смог и попросил рассматривать дело в его отсутствие. Защита просила закрыть дело за отсутствием состава преступления. Однако 21 апреля, после того как он показал бюллетень на камеры, был составлен протокол об административном правонарушении, в котором Зеленский признал свою вину.

Фото: Стрингер / РИА Новости
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Суд постановил "Зеленского Владимира Александровича признать виновным в совершении правонарушения, и применить к нему административное взыскание в виде штрафа в пользу государства в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан - 850 гривен".

Приговор может быть обжалован через апелляцию.

В мире экс-СССР Украина Выборы президента Украины-2019
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