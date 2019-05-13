Суд наложил штраф на президента Украины Владимира Зеленского

Избранного президента Украины Владимира Зеленского Оболонский районный суд Киева признал 13 мая виновным в запрещенной агитации - придя на участок для голосования во втором туре президентских выборов 21 апреля, он по просьбе журналистов показал на камеры заполненный бюллетень и тем самым нарушил запрет на агитацию в день выборов.

Штраф составил 850 гривен (32,4 доллара).

Сам Зеленский на сегодняшнее заседание суда прибыть не смог и попросил рассматривать дело в его отсутствие. Защита просила закрыть дело за отсутствием состава преступления. Однако 21 апреля, после того как он показал бюллетень на камеры, был составлен протокол об административном правонарушении, в котором Зеленский признал свою вину.

Суд постановил "Зеленского Владимира Александровича признать виновным в совершении правонарушения, и применить к нему административное взыскание в виде штрафа в пользу государства в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан - 850 гривен".

Приговор может быть обжалован через апелляцию.