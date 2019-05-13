Трамп хотел бы встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом уже был направлен в Москву соответствующий запрос, сообщает 13 мая газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в Госдепартаменте США.

Встречу, как предлагает американская сторона, можно было бы провести на полях саммита G20 в Осаке, Япония, в конце июня.

Как сообщал ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, более конкретно этот вопрос может быть обсужден министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и его американским коллегой Майком Помпео во время встречи в Сочи 14 мая. При этом Рябков посоветовал не предвосхищать события, учитывая, что американской стороне свойственно менять планы.

Путин и Трамп ранее общались по телефону в течение почти полутора часов 3 мая. Личная их встреча состоялась в июле 2018 года в Хельсинки.