Трамп считает что Вашингтону есть смысл наладить отношения с РФ

Администрации США есть смысл налаживать отношения с Россией, убежден президент США Дональд Трамп. При этом он признал, что его кабинет, "как никто другой", последовательно поддерживает санкции против РФ.

"Никогда никто не был так жесток к России, но в то же время, нам удастся поладить с Россией​​​, - передает РИА Новости слова Трампа, комментировавшего предстоящий визит в РФ госсекретаря США Майка Помпео. Поладить с Россией - это имеет смысл".

Напомним, что визит в Москву госсекретаря США Майка Помпео назначен на вторник. В планах - его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.