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13.05.2019 18:14
Рубрика: Экономика

За туриста назначена награда

Туркомпаниям будут платить субсидии за привлечение иностранных гостей
Текст: Евгений Гайва
За каждого привлеченного в Россию интуриста российским туроператорам заплатят по 1,2 тысячи рублей. Но давать деньги государство станет только за гостей из "целевых стран".
России нужны платежеспособные туристы из Европы, США, Израиля, Индии, Южной Кореи и Японии. Фото: Сергей Куксин/РГ России нужны платежеспособные туристы из Европы, США, Израиля, Индии, Южной Кореи и Японии. Фото: Сергей Куксин/РГ
России нужны платежеспособные туристы из Европы, США, Израиля, Индии, Южной Кореи и Японии. Фото: Сергей Куксин/РГ

Правила предоставления субсидий утвердило правительство. Заявки могут подавать только российские компании, а платить будут, если интурист провел в российском отеле не менее двух ночей. Предельный размер субсидий по одной целевой стране в отчетный период - пять миллионов рублей.

Стран с особенно желанными гостями набрался десяток. Среди них Соединенные Штаты, Германия, Франция, Италия, Великобритания, Испания, Израиль, Индия, Япония и Корея. Все эти страны входят в топ основных поставщиков туристов в Россию и дают качественный туристический поток, поясняют в Ассоциации туроператоров России.

Фото: iStock
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Иначе говоря, эти гости действительно туристы, а не гастарбайтеры или челноки. Они приезжают к нам познакомиться с природой, историей, культурой страны и готовы тратить деньги. Прибыль получат гостиницы, рестораны, развлекательные центры и другие секторы, занятые в туристском обслуживании.

Но мультипликативный эффект от туризма затронет и многие другие сферы, уточняет в беседе с "РГ" профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта Российского экономического университета им. Плеханова Елена Джанджугазова. "На один условный евро, потраченный на приобретения самого тура, турист дополнительно тратит от 1,5 до 2 евро в стране пребывания. Так что привлекать интуристов выгодно", - говорит эксперт.

Важен и политический фактор. "Выбор стран обусловлен также обусловлен стремлением улучшить имидж страны", - говорит Джанджугазова. Туристская народная дипломатия имеет большое значение для формирования благоприятного восприятия нашей страны за рубежом. Это показал опыт проведения чемпионата мира по футболу в прошлом году, поясняет она.

Привлекать интуристов выгодно: на каждый евро, заплаченный за тур, в стране пребывания гость дополнительно тратит по 1,5-2 евро

Чтобы госвложения оправдали себя, продавать нужно качественные и дорогие туруслуги. И это также будут регулировать. Субсидии за каждую "голову" посчитают с учетом того, на сколько дней гостя привезли, в отеле какой категории селили и по каким регионам катали. Для расчетов установлены повышающие и понижающие коэффициенты к базовой ставке. Так, для пятизвездочных отелей исходные 1,2 тысячи рублей вырастут в два, а для гостиниц "четыре звезды" - в полтора раза. Также на два умножат базовую ставку за двухнедельный тур.
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Регулировать будут и направление турпотока. Для этого все регионы страны поделили на три категории. Первая - основные туристические центры. Не стало сюрпризом, что их список ограничился Москвой, Санкт-Петербургом и Краснодарским краем. За пребывание в этих регионах субсидию будут понижать в два раза от базы. Вторая категория - Татарстан, Калининградская область, регионы "Золотого кольца", включая Московскую область. В этом случае введен повышающий коэффициент - 1,3. Для всех прочих регионов - 1,6.

"Крупных туроператоров хотят как-то заинтересовать в развитии въездного туризма, и это правильно. Хороши все меры, а там посмотрим, что они дадут", - заключает Джанджугазова.

Экономика Туризм Развитие туризма в России
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