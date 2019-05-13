Туркомпаниям будут платить субсидии за привлечение иностранных гостей

Правила предоставления субсидий утвердило правительство. Заявки могут подавать только российские компании, а платить будут, если интурист провел в российском отеле не менее двух ночей. Предельный размер субсидий по одной целевой стране в отчетный период - пять миллионов рублей.
Стран с особенно желанными гостями набрался десяток. Среди них Соединенные Штаты, Германия, Франция, Италия, Великобритания, Испания, Израиль, Индия, Япония и Корея. Все эти страны входят в топ основных поставщиков туристов в Россию и дают качественный туристический поток, поясняют в Ассоциации туроператоров России.
Иначе говоря, эти гости действительно туристы, а не гастарбайтеры или челноки. Они приезжают к нам познакомиться с природой, историей, культурой страны и готовы тратить деньги. Прибыль получат гостиницы, рестораны, развлекательные центры и другие секторы, занятые в туристском обслуживании.
Но мультипликативный эффект от туризма затронет и многие другие сферы, уточняет в беседе с "РГ" профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта Российского экономического университета им. Плеханова Елена Джанджугазова. "На один условный евро, потраченный на приобретения самого тура, турист дополнительно тратит от 1,5 до 2 евро в стране пребывания. Так что привлекать интуристов выгодно", - говорит эксперт.
Важен и политический фактор. "Выбор стран обусловлен также обусловлен стремлением улучшить имидж страны", - говорит Джанджугазова. Туристская народная дипломатия имеет большое значение для формирования благоприятного восприятия нашей страны за рубежом. Это показал опыт проведения чемпионата мира по футболу в прошлом году, поясняет она.
Чтобы госвложения оправдали себя, продавать нужно качественные и дорогие туруслуги. И это также будут регулировать. Субсидии за каждую "голову" посчитают с учетом того, на сколько дней гостя привезли, в отеле какой категории селили и по каким регионам катали. Для расчетов установлены повышающие и понижающие коэффициенты к базовой ставке. Так, для пятизвездочных отелей исходные 1,2 тысячи рублей вырастут в два, а для гостиниц "четыре звезды" - в полтора раза. Также на два умножат базовую ставку за двухнедельный тур.
Регулировать будут и направление турпотока. Для этого все регионы страны поделили на три категории. Первая - основные туристические центры. Не стало сюрпризом, что их список ограничился Москвой, Санкт-Петербургом и Краснодарским краем. За пребывание в этих регионах субсидию будут понижать в два раза от базы. Вторая категория - Татарстан, Калининградская область, регионы "Золотого кольца", включая Московскую область. В этом случае введен повышающий коэффициент - 1,3. Для всех прочих регионов - 1,6.
"Крупных туроператоров хотят как-то заинтересовать в развитии въездного туризма, и это правильно. Хороши все меры, а там посмотрим, что они дадут", - заключает Джанджугазова.