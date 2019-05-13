Упрощается порядок назначения пенсий

Россиянам, уезжающим жить за границу или уже живущим за рубежом, станет проще оформить пенсию на родине. Новый порядок вступает в силу завтра, 14 мая. Утвержден он был постановлением правительства РФ.

Если раньше заявление о выезде за пределы России и назначении пенсии подавалось в конкретное отделение Пенсионного фонда России (к которому человек "приписан" по месту жительства), то теперь это можно будет сделать в любом отделении фонда в стране вне зависимости от того, где человек зарегистрирован. Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников Касается это и силовиков - они смогут подать такое заявление в любое территориальное подразделение ведомства, в котором служили. Всего российскую пенсию получают 328 тысяч человек, которые проживают в 128 странах мира. Подробнее читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".