Урок истории: В "Битце" развернется битва за Батарею Раевского

19 мая на территории конноспортивного комплекса "Битца" пройдет иммерсивное шоу "1812 год. Батарея Раевского". Благодаря уроку истории нового формата, зрители погрузятся в один из самых ярких эпизодов Бородинского сражения. Организатор мероприятия - Университет "Синергия".

"1812. Батарея Раевского" - это интерактивный урок истории, где слушатели смогут воочию увидеть военные действия. С помощью декораций, театрализованного представления, привлечения профессиональных актеров, каскадеров и пиротехники, зрители в наглядной форме узнают о великих событиях прошедших лет. Ведущий иммерсивного урока истории - известный военный историк, автор многочисленных книг по истории Наполеоновских войн Олег Соколов.

На "уроке" будет показана самая значимая часть Бородинского сражения - битва за Курганную батарею, названную впоследствии "Батарея Раевского". Ведущий будет комментировать для присутствующих разворачивающиеся на площадке военные действия между русскими и французскими войсками.

"Я вижу необходимость в том, чтобы уходить от исключительно урочного преподавания истории и вводить в учебную программу практику. Активно использовать ресурсы города: выезды на исторические реконструкции и участие в проектно-исследовательской работе. На сегодня самое важное - это построить траекторию развития каждого ребенка, включая возможности не только отдельной школы, но всего города", - комментирует предстоящее мероприятие депутат Мосгордумы РФ, заслуженный учитель РФ Ирина Ильичева.

Условие участия на сайте бородино1812.рф