Утверждены правила компенсационного лесовосстановления

Правительство утвердило правила восстановления лесов для компенсации их вырубки. Правила требуют, чтобы лесовосстановление проводилось в соответствии с Лесным кодексом согласно проектам лесовосстановления или лесоразведения на землях, предназначенных для искусственного или комбинированного лесовосстановления и лесоразведения. К таким землям, в частности, относятся вырубки, гари, пустыри и прогалины.

Региональные власти на своих сайтах должны размещать информацию об участках, пригодных для создания "компенсационных" лесов, то есть о фонде лесовосстановления (лесоразведения) в регионе, а также данные о местах приобретения саженцев и сеянцев для восстановительных работ.

"Лица, которые вырубают леса при разработке месторождений полезных ископаемых, строительстве трубопроводов, автомобильных дорог, линий электропередачи или ходатайствуют о переводе земель лесного фонда в земли иных категорий, сами выбирают участки для создания "компенсационных" лесов. При этом лесовосстановление или лесоразведение должно быть выполнено в течение одного года после рубки лесных насаждений или перевода земель лесного фонда на площади равной площади лесов вырубленных или выведенных из состава лесного фонда", - пояснил директор департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов Минприроды России Андрей Грибенников.

Ответственный орган будет проводить прием и оценку работ, а в случае их непринятия лесовосстановление должно быть проведено повторно. Реализация положений постановления послужит достижению цели сохранения лесов и созданию благоприятной окружающей среды, при этом не будет препятствовать строительству объектов промышленности и развитию экономики, считают в минприроды.

Ежегодные сплошные рубки по стране превышают миллион гектаров леса

Ежегодные сплошные рубки по стране превышают миллион гектаров леса. При заготовке древесины лесовосстановление было обязательно давно, с 2019 года оно стало обязательным и для вырубок при строительстве дорог, трубопроводов или линий электропередачи, переводе земель лесного фонда в иные категории.