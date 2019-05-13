Утверждены правила компенсационного лесовосстановления

Новости

Названа причина взрыва, разрушившего жилой дом на Дону 18:45
В РФ готовятся к запуску маркировки молочной продукции 18:40
В Оманском заливе совершены нападения на четыре судна 18:39
В петербургском метро у двух станций появятся вторые вестибюли 18:35
Часы Carl F. Bucherer в голливудском боевике "Джон Уик III" 18:31
В Петербурге у подпольных фотографов изъяли "Железный трон" 18:16
Собянин: "Московская весна А Сappella" становится мировым событием 18:15
УАЗ пообещал, что новый "Патриот" "будет только лучше" 18:14
Для московских школ выберут новых охранников 18:13
СМИ: Актер Брэдли Купер расстался с российской топ-моделью Ириной Шейк 18:10
Маркировка дешевых лекарств из перечня жизненно важных будет бесплатной 18:05
Госдума может передать кабмину решение о компенсации семьям по ипотеке 18:00
Путин наградил китайского посла 17:59
Мел Гибсон сыграет Ротшильда 17:57
Врачи предупредили об особой опасности употребления кофе летом 17:56
Кореянка устроила ДТП с тремя машинами и спряталась под автомобилем 17:47
В майские праздники Крым побил рекорд по числу туристов 17:45
Киев выдвинул Евросоюзу ультиматум из-за санкций против России 17:41
Медведев рассказал, как будут оценивать финансирование нацпроектов 17:37
В Череповце отец в подарок к свадьбе заплатил за сына штрафы ГИБДД 17:37
Умерла последняя актриса "золотого века Голливуда" Дорис Дэй 17:35
Для Су-57 создали умную бомбу 17:34
На ПМЭФ обсудят масштабный запуск реформы по обращению с отходами 17:31
В столице Колумбии выявили 400 тысяч безбилетников за сутки 17:27
Ученые приоткрыли тайну "безглавого" захоронения в Крыму 17:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 мая
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
13.05.2019 18:36
Рубрика: Экономика

Лопата вместо топора

Утверждены правила компенсационного лесовосстановления
Текст: Елена Березина
Правительство утвердило правила восстановления лесов для компенсации их вырубки. Правила требуют, чтобы лесовосстановление проводилось в соответствии с Лесным кодексом согласно проектам лесовосстановления или лесоразведения на землях, предназначенных для искусственного или комбинированного лесовосстановления и лесоразведения. К таким землям, в частности, относятся вырубки, гари, пустыри и прогалины.

Региональные власти на своих сайтах должны размещать информацию об участках, пригодных для создания "компенсационных" лесов, то есть о фонде лесовосстановления (лесоразведения) в регионе, а также данные о местах приобретения саженцев и сеянцев для восстановительных работ.

Фото: Кирилл Шипицин/ ТАСС
Как в регионах борются с лесными пожарами

"Лица, которые вырубают леса при разработке месторождений полезных ископаемых, строительстве трубопроводов, автомобильных дорог, линий электропередачи или ходатайствуют о переводе земель лесного фонда в земли иных категорий, сами выбирают участки для создания "компенсационных" лесов. При этом лесовосстановление или лесоразведение должно быть выполнено в течение одного года после рубки лесных насаждений или перевода земель лесного фонда на площади равной площади лесов вырубленных или выведенных из состава лесного фонда", - пояснил директор департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов Минприроды России Андрей Грибенников.

Ответственный орган будет проводить прием и оценку работ, а в случае их непринятия лесовосстановление должно быть проведено повторно. Реализация положений постановления послужит достижению цели сохранения лесов и созданию благоприятной окружающей среды, при этом не будет препятствовать строительству объектов промышленности и развитию экономики, считают в минприроды.

Ежегодные сплошные рубки по стране превышают миллион гектаров леса

Ежегодные сплошные рубки по стране превышают миллион гектаров леса. При заготовке древесины лесовосстановление было обязательно давно, с 2019 года оно стало обязательным и для вырубок при строительстве дорог, трубопроводов или линий электропередачи, переводе земель лесного фонда в иные категории.

 

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: Хотим выяснить, как США будут выходить из кризиса вокруг Ирана
Суд наложил штраф на президента Украины Владимира Зеленского
СК: Идентифицированы личности 40 из 41 погибшего авиапассажира Superjet
Россельхознадзор опроверг информацию о перебоях с поставками молока
Помпео прибудет в Сочи для переговоров с Лавровым 14 мая