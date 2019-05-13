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13.05.2019 15:51
Рубрика: Общество

В атмосфере Земли зарегистрировано рекордное загрязнение

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Впервые в истории человечества концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла показателя в 415,26 ppm (частей на миллион). Рекордное загрязнение было зарегистрировано 11 мая учеными Института океанографии Scripps в Сан-Диего.

Фото: pixabay.com
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- Средняя скорость роста концентрации CO2 остается высокой. По сравнению с уровнем прошлого года увеличение составит, возможно, примерно три части на миллион, в то время как в прежние годы рост в среднем составлял 2,5 ppm. Вероятно, мы видим результат воздействия, умеренного Эль-Ниньо, который накладывается на последствия сжигания ископаемого топлива, - отметил директор программы мониторинга в Scripps Ральф Килинг.

Для сравнения в 2015 году уровень углекислого газа в атмосфере составлял 400 ppm, а в конце 2018 года среднегодовая концентрация выросла до 405,5 ppm. Ученые предполагают, что если уровень углекислого газа будет увеличиваться подобными темпами, то к началу нового столетия концентрация углекислоты достигнет 1200-1300 ppm.

В итоге глобальное потепление усилится, температура воды в океанах повысится на восемь градусов, что вызовет масштабную экологическую катастрофу.

Общество Экология Общество Наука Общество Природа Климат на Земле
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