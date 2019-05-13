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13.05.2019 20:24
Рубрика: Спорт

Песочек на прогреве

Наши пары готовятся к домашнему чемпионату Европы
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 101(7859)
Чисто российским финалом завершился очередной этап "Мирового тура" 2018/19 по пляжному волейболу на вьетнамском острове Туан Чау. В решающем матче Ксения Дабижа и Дарья Рудых переиграли Александру Моисееву и Екатерину Сырцеву - 21:16, 21:16.

2019-й - особенный год для наших мастеров бич-волея. С 5 по 11 августа по 32 сильнейшие мужские и женские пары континента будут оспаривать звание чемпиона Европы на песчаных кортах столичных Лужников. И этот важный домашний турнир, билеты на который уже поступили в онлайн-продажу, и чемпионат мира в немецком Гамбурге (28 июня - 7 июля) плюс многочисленные этапы "Мирового тура" позволяют пополнять очковую копилку зачета олимпийской квалификации и биться за путевки в Токио-2020.

Фото: volley.ru
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Если брать только нынешний год, то успехов у россиян хватает. Наша ведущая мужская команда Вячеслав Красильников и Олег Стояновский выиграла элитные, категории "четыре звезды", этапы в Голландии и Китае. На соревнованиях рангом пониже успели отличиться завоевавшие "золото" Максим Сиволап - Артем Ярзуткин (в Камбодже) и Антон Кислицын - Даниил Кувичка (в Малайзии), теперь вот на высшую ступень пьедестала поднялись девушки.

В Европу "Мировой тур" приходит уже на этой неделе. С 15 по 18 мая пройдут соревнования в турецком Айдыне. Состоящий из нескольких этапов чемпионат России стартует в Липецке в первой декаде июня. География национального первенства постоянно расширяется, в этом году пляжники соберутся в том числе и в Кемерове. Сразу после чемпионата Европы москвичи смогут увидеть матчи четырехзвездочного этапа "Мирового тура" (14-18 августа). Столичный турнир сохранил свой статус, выше по рангу в календаре только два так называемых "мэйджора" - в австрийской Вене и швейцарском Гштааде.

Спорт Волейбол
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