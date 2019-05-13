В Хэйхэ прошла выставка-продажа произведений молодых художников

Гуашь, картины маслом, китайская национальная живопись гохуа, изделия ручной работы, контурные рисунки - около тысячи творений молодых художников России и Китая были куплены за один день. Выставку-продажу 11 мая устроили в районе Айхуэй города Хэйхэ на Амуре. Выручка пойдет на благотворительные цели - покупатели, помимо произведений искусства, получали еще и сертификат "любящее сердце", сообщает информационная служба мобильного приложения " Россия - Китай: главное ".

На выставке работали семь интерактивных платформ, причем художники могли создавать свои произведения в реальном времени. Сюжетом, как правило, была великая Родина и счастливая городская жизнь. Картины молодых художников отразили любовь к отечеству и мечты о будущем молодежи Китая и России.

В этом году отмечается как 70-я годовщина со дня образования КНР, так и 70-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. К этим датам и приурочено событие. В китайском Хэйхэ, расположенном напротив российского Благовещенска, такие мероприятия нередки. Они содействуют студенческим обменам, культурному сотрудничеству между странами и укреплению дружбы между молодежью Китая и России.