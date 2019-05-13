В Японии установлены самые длинные в мире качели

Многоместные качели из развлекательного парка "Хибикинада" японского города Китакюсю занесены в Книгу рекордов Гиннеса как самые длинные в мире. Качели выполнены в форме круга длиной 163 метра, на них одновременно могут качаться 100 человек.

Представители Книги рекордов измерили длину качелей и подтвердили, что они не имеют аналогов в мире. Представителю муниципалитета в связи с этим был вручен официальный диплом. Затем качели первыми опробовали местные школьники, которые были отобраны с помощью лотереи в интернете, сообщает агентство Kyodo.

Ранее в развлекательном парке были демонтированы старые качели, которые не отвечали нормам безопасности. После этого родители направили множество обращений в муниципалитет с просьбой построить для детей новые качели. На необычный проект городские власти выделили 120 миллионов иен (свыше миллиона долларов). Качели решено было сделать многоместными, чтобы одновременно кататься могли все желающие.

Отметим, что предыдущий рекорд принадлежал качелям, установленным в одном из парков Нидерландов. Их длина - 133 метра, сообщает ТАСС.