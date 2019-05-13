Новости

Трамп заявил о контроле ситуации в торговых отношениях с Китаем 03:02
В Японии установлены самые длинные в мире качели 02:32
Стрельба у отеля Трампа во Флориде унесла жизнь одного человека 02:22
Россия проведет наблюдательный полет над территорией США 02:10
В массовой аварии в Каталонии пострадали 25 человек 00:30
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Коста-Рике 12.05.2019
На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры 12.05.2019
В Адыгее загорелся рыбный завод 12.05.2019
Голубя оштрафовали за превышение скорости 12.05.2019
В Петербурге скончался основатель фотоагенства "Интерпресс" 12.05.2019
Польша отказалась переходить на евро 12.05.2019
В Иране назвали авианосцы США в Персидском заливе "мишенью" 12.05.2019
Пять человек погибли при нападении на отель в пакистанском Гвадаре 12.05.2019
"Спартак" обыграл "Уфу" благодаря голу Зе Луиша 12.05.2019
Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Квят финишировал девятым 12.05.2019
Представители Польши в 13-й раз осмотрят фрагменты самолета Качиньского 12.05.2019
Впервые на конно-спортивных соревнованиях в Литве победила россиянка 12.05.2019
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя 12.05.2019
Новейшие броневики Oshkosh оказались непригодны для армии США 12.05.2019
Шесть человек пострадали в результате стрельбы во французском Амьене 12.05.2019
Опрос: В Британии партия Brexit опередила по популярности консерваторов 12.05.2019
В Татарстане сошел с рельсов грузовой поезд 12.05.2019
Москвичей предупредили о дачных пробках 12.05.2019
Три человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой в Крыму 12.05.2019
Путин рассказал, почему он играет в хоккей с президентами 12.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
13.05.2019 02:32
Рубрика: В мире

В Японии установлены самые длинные в мире качели

Многоместные качели из развлекательного парка "Хибикинада" японского города Китакюсю занесены в Книгу рекордов Гиннеса как самые длинные в мире. Качели выполнены в форме круга длиной 163 метра, на них одновременно могут качаться 100 человек.

Фото: iStock
В Аргентине посетители сломавшегося аттракциона провели над землей 4 часа

Представители Книги рекордов измерили длину качелей и подтвердили, что они не имеют аналогов в мире. Представителю муниципалитета в связи с этим был вручен официальный диплом. Затем качели первыми опробовали местные школьники, которые были отобраны с помощью лотереи в интернете, сообщает агентство Kyodo.

Ранее в развлекательном парке были демонтированы старые качели, которые не отвечали нормам безопасности. После этого родители направили множество обращений в муниципалитет с просьбой построить для детей новые качели. На необычный проект городские власти выделили 120 миллионов иен (свыше миллиона долларов). Качели решено было сделать многоместными, чтобы одновременно кататься могли все желающие.

Отметим, что предыдущий рекорд принадлежал качелям, установленным в одном из парков Нидерландов. Их длина - 133 метра, сообщает ТАСС.

В мире Восточная Азия Япония
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал, почему он играет в хоккей с президентами
Иран серьезно ответит на любые силовые действия США
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме на Дону
Жена Доренко: Сергей знал о проблемах с сердцем
Власти опровергли информацию о взрывах в порту ОАЭ