В Казахстане девять человек погибли в ДТП

В Казахстане жертвами лобового столкновения автомобилей Lada и Toyota Camry стали девять человек. ДТП произошло в воскресенье на 109-м километре трассы Алма-Ата – Бишкек.

Среди погибших три женщины, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу департамента полиции региона. Личности всех жертв уже установлены, погибшие являлись жителями Алматы, Шымкента, Туркестанской и Алматинской областей.

По предварительной версии, водитель Lada не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota. По факту ДТП проводится досудебное расследование, назначен ряд экспертиз.