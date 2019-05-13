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13.05.2019 20:01
Рубрика: В мире

Взяток набрал

Замминистра финансов КНР получил 15 лет
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 101(7859)
В Китае приговорили к 15 годам тюрьмы, конфискации имущества и штрафу в 882 тысячи долларов бывшего замминистра финансов Чжан Шаочуня.

Как выяснилось в ходе расследования, за 23 года нахождения в различных властных структурах Чжан получил взяток на сумму в 9,7 миллиона долларов. Что интересно, его коллега Чжу Чжиган был в 2010 году приговорен к пожизненному заключению за взятки на сумму примерно 1,1 миллиона долларов.

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Как пишут китайские СМИ, слухи о причастности Чжана к коррупции поползли еще в 2016 году, когда проверочная комиссия предупредила финансовое ведомство КНР о "непрозрачности" его деятельности. Как оказалось, комиссия пришла в минфин после писем нескольких подчиненных Чжана, которым он дал повышения или не заплатил обещанное. Тогда же Чжана не перевели на повышение в Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган КНР).

Чжан Шаочунь относился к так называемой группировке DUFE - сообществу выпускников Университета финансов и экономики Дунбэй (DUFE) в Даляне, и от него на посту замминистра зависело продвижение по службе очень многих сотрудников ведомства.

В мире Восточная Азия Китай
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