В Кремле переадресовали вопросы по SSJ-100 в Минтранс

Кремль не может ставить вопрос о прекращении эксплуатации техники, в том числе самолетов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, когда журналисты в очередной раз задали вопрос на брифинге о возможности приостановки полетов SSJ-100.

"Я еще раз повторяю, что Кремль не имеет полномочий ставить вопрос о возможности продолжения эксплуатации той или иной техники, в том числе авиационной", - напомнил Песков.

"Тема, безусловно, должна комментироваться, и эти вопросы должны формулироваться только в адрес специалистов, специализированных ведомств, и в первую очередь, конечно, Минтранса", - заключил представитель Кремля.