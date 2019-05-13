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13.05.2019 20:12
Рубрика: Экономика

В Кремле переадресовали вопросы по SSJ-100 в Минтранс

Текст: Кира Латухина

Кремль не может ставить вопрос о прекращении эксплуатации техники, в том числе самолетов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, когда журналисты в очередной раз задали вопрос на брифинге о возможности приостановки полетов SSJ-100.

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"Я еще раз повторяю, что Кремль не имеет полномочий ставить вопрос о возможности продолжения эксплуатации той или иной техники, в том числе авиационной", - напомнил Песков.

"Тема, безусловно, должна комментироваться, и эти вопросы должны формулироваться только в адрес специалистов, специализированных ведомств, и в первую очередь, конечно, Минтранса", - заключил представитель Кремля.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Президент Администрация Президента Аварийная посадка самолета в Шереметьево
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