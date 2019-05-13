В Кремле подтвердили встречу Путина с Помпео

Во вторник в Сочи Владимир Путин примет госсекретаря США Майка Помпео. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Завтра будут главными переговоры Лаврова с Помпео, и потом они оба придут к президенту, президент их примет, они расскажут о своих переговорах и обсудят те вопросы, которые очевидны", - сказал он.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что центральной темой переговоров с Помпео станет продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).