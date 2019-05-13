В Оманском заливе совершены нападения на четыре судна

Четыре судна, два из Саудовской Аравии, а также норвежское и из ОАЭ, получили повреждения в результате нападения в Оманском заливе, об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Среди пострадавших - танкеры Amjad и Al Marzoqah саудовской компании Bahri, танкер A. Michel под флагом ОАЭ и танкер Andrea Victory под норвежским флагом.

Суда пострадали из-за столкновения с "неизвестным предметом". Обошлось без человеческих жертв и утечек загрязняющих жидкостей.

Как заявил МИД ОАЭ, в отношении судов были осуществлены "акты вредительства", расследование, к которому привлекли международных экспертов, уже начато. Результаты расследования внешнеполитическое ведомство ОАЭ пообещало опубликовать сразу, как они появятся.