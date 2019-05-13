В прокат выходит фильм "Королева сердец" - о зле, что таится в добре

Не всегда убийства совершаются ножом или пистолетом. Не всегда семейное насилие происходит с кулаками. Переломы моральных хребтов и предательские поступки, что равны смертельным выстрелам в спину... Где это учитывается? Как это распознать? Кто побеждает в таких схватках? Конечно же, королевы!

"Королева" - оригинальное название датско-шведского фильма, который появится в российском прокате как "Королева сердец" 16 мая. Режиссер картины - Май Эль-Тухи. Российская премьера этого фильма, получившего Приз зрительских симпатий фестиваля Sundance и главный приз фестиваля в Гетеборге, состоялась на 42-м Московском международном кинофестивале в программе "8 ½ фильмов".

Почему королевы побеждают? Не оттого ли, что им все позволено? Виноваты в большинстве случаев будут другие - менее влиятельные люди, а королевы будут царствовать и властвовать как ни в чем не бывало, тогда как их жертвы будут пытаться встать на ноги, исправляя свои переломанные судьбы.

Перед нами, по сути, древнегреческая трагедия "Федра": с той поры мало что изменилось. Федра - жена царя - воспылала запретной любовью к своему пасынку - Ипполиту. Ни к чему хорошему это ни привело. Древнегреческие пылкие страсти уступили место в современности неторопливому шведскому варианту, словно для того, чтобы все чувства и события можно было рассмотреть поточнее - в "замедленной съемке".

Современная "Федра" - инспектор по делам несовершеннолетних по имени Анна, психолог и адвокат, прекрасно знающая закон и знакомая с методами психологического воздействия. Манипулировать для нее - как дышать, она этому училась, это - ее профессия. И все навыки она применяет и в собственной семье, но как? Тихий пригород, идеальный дом, камин, лужайка, удобная одежда, вкусная еда. Распорядок и монотонность нарушает событие - приезжает пасынок Густав - сын мужа от первого брака. На свою беду он очень красив, а у мачехи - кризис среднего возраста. Первую часть фильма можно уснуть - настолько все предсказуемо. Чувства, роман, секс, неопытность одного и слишком большой опыт у другой. Просыпаться зритель начнет во второй части - уже после часа просмотра. Когда станет ясно, что все уже случилось, и нужно с этим что-то делать. И это - не Франция, где понятие запретной любви слишком размыто, а Скандинавия - со строгими порядками и законами. Понятие "шведская семья" - хотелось бы пошутить на эту тему, но фильм не предполагает ни юмора, ни сарказма. Наоборот, в какой-то момент пробуждает у зрителя агрессию, которая проявляется в желании дать пощечину главной героине из-за того, что она совершает. И не одну. Хотя поначалу она вызывала своей респектабельностью даже что-то похожее на уважение. Но дать пощечину - нельзя. Во-первых, героиня - на экране, во-вторых, она все-таки королева - в том смысле, что когда что-то угрожает ее государству, читай - идеально выстроенной семье, она пойдет на все, чтобы защитить свой мир и свои владения. Те самые, где она - мать, но не мачеха.

Режиссер и оператор прекрасно снимают актрису - исполнительницу главной роли - Трине Дюрхольм. В отдельных эпизодах она - юна, а в некоторых - просто старуха - четко показана каждая морщина. Ее превращение от идеала доброты до воплощения зла происходит так же - видна каждая деталь. Собой и остальными - мужем, пасынком, дочками-двойняшками, сестрой - она управляет безжалостно продумано. Она уже насмотрелась чужих бед - на работе, и в своем мире не хочет их видеть. Однако когда фильм подходит к своей развязке, вспоминается фильм Андрея Звягинцева "Елена" - и в нем на горизонте главной героини маячит расплата, но возможно она - хитрая и умная - расправится и с ней.

В конце фильма после всех событий, которые несколько раз перевернут душу зрителя, он увидит крупным планом лицо дочери Анны (до этого ее детей показывали лишь издалека, и лица их были скрыты волосами). И выражение глаз растущей девочки скажет зрителю не меньше чем черное покрывало в конце фильма "Елена"...

Прямая речь:

Май Эль-Тухи, режиссер:

"В "Королеве сердец" влиятельная женщина принимает ряд необратимых решений, которые негативно сказываются как на ней, так и на близких ей людях. Фильм рассказывает о том, как далеко мы готовы зайти, сделав неверный выбор, чтобы защитить себя и сохранить статус-кво в нашей привычной жизни.

Сила - это массовая проблема. Семейная иерархия, как правило, отражает расстановку сил в обществе в целом. Тонкое, зачастую невидимое давление в семье меня крайне интересует - о нем редко говорят, но в таких условиях человек живет практически первобытными инстинктами.

В этой истории я хочу исследовать истоки чувства, когда человеку кажется, что ему все должны, которое приходит вместе с властью, и что бывает, если мы всерьез не воспринимаем ответственность, которую накладывает на нас власть как в личной, так и в профессиональной жизни.

В художественной литературе принято рассказывать истории о том, что любое зло несет в себе частичку добра, но мы редко рассказываем истории о зле, что таится в добре, а ведь оно тоже может раскрыть нам вечные истины о поведении человека. Моя цель - пролить свет на этот раскол и в то же время поведать историю, в которой зрители узнают свои собственные убеждения и захотят противостоять такому сценарию..."