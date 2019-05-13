В РФ готовятся к запуску маркировки молочной продукции

В России собираются запустить эксперимент по добровольной маркировке отдельных видов готовой и упакованной молочной продукции. Эту информацию "Российской газете" сообщили в пресс-службе Минпромторга.

"Особенности маркировки молочной продукции будут отработаны в рамках планируемого эксперимента. Соответствующий проект постановления готовится к внесению в правительство РФ", - пояснили в Минпромторге.

Там добавили, что сейчас также прорабатывается вопрос о последующем введении обязательной маркировки в отношении такой продукции.

Маркировка позволяет бороться с незаконным оборотом товаров, распространением некачественного или фальсифицированного продукта. Кроме того, она помогает минимизировать потери бюджетной системы от недополученных таможенных и налоговых платежей.

Согласно распоряжению правительства от 28 апреля 2018 г. № 792-р в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в России, входят табачная продукция, обувь, товары легкой промышленности, духи и туалетная вода, шины, покрышки, фотокамеры, фотовспышки и лампы-вспышки.