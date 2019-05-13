Рост цен на автомобили заставляет граждан занимать все больше денег у банков на покупку машин. Средний размер автокредита в России за первые три месяца 2019 года прибавил 8,1 процента (или 56,7 тысячи рублей), достигнув 756,2 тысячи рублей. Такие данные приводятся в новом исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Самая заметная динамика роста среднего размера автокредита в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (среди 30 регионов - лидеров по объемам этого вида кредитования) продемонстрирована в Ставропольском крае (+20,2%), Ульяновской области (+17,8%), Татарстане (+15,8%), а также в Рязанской (+14,9%) и Саратовской (+13,4%) областях.

Одна из основных причин увеличения среднего размера автокредита - рост цен на импортные автомобили, приобретаемые на заемные средства, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Также, по его мнению, на ситуацию влияет приостановка госпрограмм льготного кредитования. "Свой вклад вносит и значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. В последнее время они стараются кредитовать прежде всего тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне", - добавляет Волков.