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13.05.2019 18:39
Рубрика: Экономика

Кредит набирает скорость

Вырос средний размер ссуды на автомобили
Текст: Юлия Кривошапко
Рост цен на автомобили заставляет граждан занимать все больше денег у банков на покупку машин. Средний размер автокредита в России за первые три месяца 2019 года прибавил 8,1 процента (или 56,7 тысячи рублей), достигнув 756,2 тысячи рублей. Такие данные приводятся в новом исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Фото: Stevanovicigor / iStock
Кредитные истории: Где получить и как исправить

Самая заметная динамика роста среднего размера автокредита в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (среди 30 регионов - лидеров по объемам этого вида кредитования) продемонстрирована в Ставропольском крае (+20,2%), Ульяновской области (+17,8%), Татарстане (+15,8%), а также в Рязанской (+14,9%) и Саратовской (+13,4%) областях.

Одна из основных причин увеличения среднего размера автокредита - рост цен на импортные автомобили, приобретаемые на заемные средства, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Также, по его мнению, на ситуацию влияет приостановка госпрограмм льготного кредитования. "Свой вклад вносит и значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. В последнее время они стараются кредитовать прежде всего тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне", - добавляет Волков.

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования
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