В российских школах могут по-новому допускать детей на физкультуру

В российских школах могут вновь появиться врачебные кабинеты и начаться регулярные медосмотры.

Как сообщает телеканал "Звезда", с такими предложениями выступают депутаты Госдумы. Также предлагается давать детям допуск на уроки физкультуры только после заключения врача. Эксперты положительно оценивают подобные идеи.

Как отмечает специалист Федерального медико-биологического агентства России по детской кардиологии Леонид Макаров, это могло бы снизить детскую смертность от сердечных приступов на уроках физкультуры. Он считает, что ранняя и точная диагностика позволит избежать детских смертей из-за высокой физической нагрузки. Еще одна проблема связана с системой оказания первой медпомощи в школах, которой, по словам эксперта, "абсолютно не существует".

"Ни в одной школе вам не будут оказывать первую помощь, даже если там будет медсестра или врач. Я уже не говорю о такой роскоши, как автоматические наружные дефибрилляторы, о которых у нас даже некоторые врачи-кардиологи не знают", - говорит Леонид Макаров.

В результате порой получается, что детям сначала "не выявляют те заболевания, которые имеют риск, потом не могут оказать первую помощь".