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13.05.2019 16:11
Рубрика: Общество

В российских школах могут по-новому допускать детей на физкультуру

Текст: Руслан Мельников
В российских школах могут вновь появиться врачебные кабинеты и начаться регулярные медосмотры.
Фото: Михаил Синицын Фото: Михаил Синицын
Фото: Михаил Синицын

Как сообщает телеканал "Звезда", с такими предложениями выступают депутаты Госдумы. Также предлагается давать детям допуск на уроки физкультуры только после заключения врача. Эксперты положительно оценивают подобные идеи.

Фото: iStock
Назван способ снизить риск сердечной недостаточности и гипертонии

Как отмечает специалист Федерального медико-биологического агентства России по детской кардиологии Леонид Макаров, это могло бы снизить детскую смертность от сердечных приступов на уроках физкультуры. Он считает, что ранняя и точная диагностика позволит избежать детских смертей из-за высокой физической нагрузки. Еще одна проблема связана с системой оказания первой медпомощи в школах, которой, по словам эксперта, "абсолютно не существует".

"Ни в одной школе вам не будут оказывать первую помощь, даже если там будет медсестра или врач. Я уже не говорю о такой роскоши, как автоматические наружные дефибрилляторы, о которых у нас даже некоторые врачи-кардиологи не знают", - говорит Леонид Макаров.

В результате порой получается, что детям сначала "не выявляют те заболевания, которые имеют риск, потом не могут оказать первую помощь".

Общество Здоровье Общество Семья и дети Медицина и здоровое питание
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