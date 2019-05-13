В Сеуле обрисовали перспективы сотрудничества с Россией

Необходимо активизировать сотрудничество с Россией по самым различным направлениям, используя положительный потенциал и роль Москвы для укрепления мира и стабильности на Корейском полуострове . Кроме того, уже сейчас следует начать подготовку к возможному визиту Владимира Путина в Сеул, подготовив видение развития российско-корейских отношений в долгосрочной перспективе. К такому выводу пришли участники состоявшейся в Сеуле международной конференции "Новая южная, новая северная политика и внешнеполитическая стратегия правительства президента РК Мун Чжэ Ина". Мероприятие было организовано и проведено Корейской государственной дипломатической академией (КГДА).

Профессор КГДА Ли Хё Ён, дав короткий обзор реализуемой в настоящий момент правительством Мун Чжэ Ина "новой северной политики", где ключевая роль отведена России, подчеркнула необходимость создания условий для активизации роли Москвы в делах Корейского полуострова. "Следует рассмотреть возможность развития экономического сотрудничества и оказания поддержки с тем, чтобы Россия смогла сыграть роль посредника и консолидирующей силы в нашем регионе, где сейчас все определяется лишь динамикой отношений между Китаем и Соединенными Штатами", - заявил Ли Хё Ён, отметив, что это будет способствовать успеху "Новой северной политики" президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. По словам эксперта, следует также обратить внимание на активизацию трехстороннего сотрудничества с участием России, Юга и Севера Кореи, приведя в качестве примера логистический транспортный проект "Хасан - Раджин", который реализует РФ и КНДР и интерес к которому проявляют также в Южной Корее.

Профессор Сеульского университета иностранных языков Хангук Хон Ван Сок указал, что "Новая северная политика" по сути является новой комплексной стратегией развития Южной Кореи, предоставляя обширные возможности для развития страны. По словам Хона, эта политика может принести не только экономические выгоды Сеулу, но также будет способствовать укреплению мира на Корейском полуострове и открытию, и реформированию Северной Кореи. "Ключевым государством "Новой северной политики" является Россия. На этом направлении есть много возможностей для сотрудничества и большой потенциал. К сожалению, пока далеко не все возможности мы смогли реализовать. Наша задача сделать все, чтобы потенциал был переведен в плоскость реальных достижений", - подчеркнул в ходе дискуссии Хон Ван Сок.

Проработавший несколько лет в странах СНГ послом Республики Корея Пэк Чу Хён, который в настоящий момент преподает в сеульском университете Тонгук, обратил внимание на практические трудности реализации сотрудничества, призвав корейские финансовые структуры действовать более смело. "Пока мы не решим вопрос финансирования будет трудно что-то серьезное реализовать. Однако наши финансовые институты каждый раз начинают думать о позиции США, когда разговор заходит о сотрудничестве как с Россией, так и с рядом стран Средней Азии. Этот вопрос надо как-то решить, надо действовать смелее, иначе сложно надеяться на успех", - отметил Пэк.

Ведущий научный сотрудник Института стратегии в области государственной безопасности Кореи Со Дон Чу подчеркнул, что "Восточная политика" Владимира Путина и "Новая северная политика" президента РК Мун Чжэ Ина дополняют друг друга. "Нам необходимо использовать этот потенциал, точки соприкосновения", - подчеркнул он.

Со также обратил внимание на ожидающийся в 2019 году визит президента РФ Владимира Путина в Южную Корею, указав на необходимость уже сейчас начать готовиться к саммиту. "Нам стоит определить, в чем возможна роль России в мирном процессе на Корейском полуострове, как можно задействовать Москву, выработав взаимовыгодные для нас и РФ направления по сотрудничеству", - отметил эксперт.

Со Дон Чжу напомнил, что в 2020 году будет отмечаться 30-летний юбилей со дня установления дипломатических отношений между Москвой и Сеулом. "Учитывая этот юбилей, нам необходимо подготовить комплексное видение долгосрочного развития отношений между РФ и РК, которое учитывало бы интересы обеих сторон и было бы нацелено на активизацию сотрудничества", - подчеркнул представитель Института стратегии в области государственной безопасности Кореи.