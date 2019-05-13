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13.05.2019 07:28
Рубрика: В мире

В Сеуле пройдет конкурс на знание русского языка

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

В сеульском Университете иностранных языков Хангук 24 мая пройдет конкурс по русскому языку среди студентов корейских вузов. Соревнование проводится уже в девятый раз, на этот раз оно приурочено к 220-летнему юбилею со дня рождения выдающегося русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Как отмечается в пресс-бюллетене, распространенном от имени Оргкомитета конкурса, мероприятие, где будут выявлены лучшие знатоки русского языка среди корейских студентов, состоит из трех стадий - отборочного этапа, полуфинала и финала. Участники будут разделены на две основные группы: те, кто прожил и учился в России не более трех семестров, и тех, чей опыт пребывания в РФ превышает этот срок. Ожидается участие нескольких десятков человек из самых разных вузов Южной Кореи. Для оценки уровня знаний студентов будет работать жюри, где соберутся авторитетные специалисты.

Конкурс по русскому языку будет проводиться при поддержке посольства Российской Федерации в Республике Корея, Россотрудничества, компаний "Аэрофлот", "Paldo" и других организаций и частных лиц.

Победителей и призеров ждут ценные призы и подарки, включая бесплатные стажировки в ведущих вузах России, авиабилеты до Москвы и обратно, книги и денежные суммы.

Во время конкурса запланировано также проведение книжной ярмарки, где студенты смогут получить книги, которые передали профессора Университета иностранных языков Хангук.

В мире Восточная Азия Южная Корея Общество Образование
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