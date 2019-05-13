В Уэльсе три человека пострадали при аварийной посадке самолета

В британском Уэльсе легкомоторный самолет задел провода ЛЭП и был вынужден совершить аварийную посадку возле автодороги между деревней Раглан и городом Абергавенни. Инцидент произошел в воскресенье.

В результате травмы получили три человека, находившиеся на борту самолета. Всем пострадавшим медики оказали помощь на месте, сообщает ТАСС, ссылаясь на местную полицию. В качестве меры предосторожности раненые были доставлены в больницу.

Автотрасса в районе происшествия была временно закрыта для движения.