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13.05.2019 20:39
Рубрика: Власть

Под водой, как по воздуху

ВМФ получит роботов-минеров и антиторпеды
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 101(7859)
В ВМФ скоро появятся тральщики проекта 12700 с роботизированным комплексом "Александрит-ИСПУМ" для поиска и уничтожения мин.

Для тех, кто не в курсе: тральщики - это корабли специального назначения, которые ищут и уничтожают в воде взрывные устройства и обеспечивают проход плавсредств через установленные в море минные заграждения. Для выполнения этих задач наш флот и оснащают судами с роботизированной аппаратурой. "Те, кто работает с "Александритом-ИСПУМ", утверждают, что эта система не просто шаг, а гигантский скачок вперед", - заявил "Интерфаксу" гендиректор предприятия - производителя противоминного комплекса Игорь Крылов.

Фото: Пресс-служба парка "Патриот"
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Он рассказал, что в эту систему входят гидроакустическая станция, самоходный подводный аппарат, буксируемый комплекс, а также ряд корабельных агрегатов. Работает система таким образом. Сначала самоходный аппарат "сканирует" водную поверхность и подводную среду. Полученная им информация интегрируется в расположенной на тральщике системе управления. После того как в зоне поиска выявлен подозрительный объект, туда направляют самоходный комплекс с камерой. У него есть своя гидролокация, гидроакустика и автономное освещение. Информация выводится на экран командира боевой части. Если найдена мина, аппарат ее уничтожает. Кроме того, он имеет тросорезы и другое необходимое оборудование. "Когда на Балтике в прошлом году начали эксплуатировать этот комплекс, то нашли не только затонувшие суда и лодки, но и мелкие предметы экипировки военнослужащих", - отметил Крылов.

В течение года ВМФ передадут тяжелую электрическую торпеду, которая проходит госиспытания

Он также сообщил, что в течение года предприятие передаст ВМФ новую тяжелую электрическую торпеду, которая уже проходит госиспытания. Востребован на флоте и комплекс "Пакет-НК", предназначенный для защиты кораблей нового поколения. Он хорош тем, что в его составе имеется так называемая антиторпеда. Еще предприятие работает над созданием ракеты, способной двигаться под водой со скоростью выше 100 метров в секунду. Она, как ожидается, побьет рекорд знаменитой противокорабельной ракеты "Шквал". А значит, ни один вражеский корабль или субмарина не успеют уклониться от атаки или противодействовать удару. То же касается и уже используемых в ВМФ авиационных противокорабельных ракет. Ими оснащают самолеты морской авиации Ил-38, Ту-142, Бе-12 и противолодочные вертолеты.

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