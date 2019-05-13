"ВКонтакте" начинает продажу аудиокниг. Названа цена подписки

Соцсеть "ВКонтакте" готовит к запуску проект по продаже пользователям аудиокниг. Тестовая версия сервиса под названием Biblio уже присутствует на сайте, пишет РБК, которому стало известно о грядущем запуске от собственных источников.

В общей сложности на Biblio будет доступно около 10 тысяч аудиокниг, уточняет издание. Соглашения подписаны компаниями издательствами "Аудиокнига", "Союз" и "Альпина паблишер", ведутся переговоры с другими правообладателями, включая "Эксмо-СТ".

Распространение аудиокниг будет осуществляться по подписной модели. Стоимость ежемесячной безлимитной подписки для пользователей "ВКонтакте" составит 299 рублей. Аудиокниги можно будет покупать и по отдельности. Оплачивать заказы и подписку можно будет только через внутреннюю платежную систему соцсети - VK Pay.

Запуск сервиса Biblio может состояться уже в конце мая.