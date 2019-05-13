Владимир Путин 13 мая встретился с членом Госсовета, главой МИД Китая Ван И. Разговор состоялся в Сочи, в резиденции президента "Бочаров Ручей". Ван И приехал для того, чтобы обсудить подготовку предстоящего визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина. По словам Путина, это будет главным событием в двусторонних отношениях между Россией и Китаем.

"В начале беседы я бы хотел передать самые наилучшие пожелания моему другу за ту теплоту, с которой нас принимали в Пекине", - заметил Владимир Путин. Он подчеркнул, что считает идею "Один пояс - один путь", особенно экономическую ее часть "продуктивной, интересной, содержательной, полностью вписывающейся в развитие отношений между тем интеграционным объединением, которое создается Россией и ее партнерами на постсоветском пространстве". Российский лидер уточнил, что имеет в виду ЕАЭС и те переговоры, которые идут сейчас между КНР и ЕАЭС. По его словам, они являются "одной из сторон реализации тех идей", которые обсуждались в Пекине.

Путин дал оценку и двусторонним отношениям Москвы и Пекина, а также заметил, что предстоящий визит в Россию Си Цзиньпина станет главным событием в отношениях двух стран. "Что касается двусторонних отношений, то они развиваются успешно в самом прямом смысле этого слова. Я знаю, что основной целью вашего визита сегодня является согласование основных параметров главного события в двусторонних отношениях текущего года, я имею в виду государственный визит, с которым мы ожидаем председателя Китайской Народной Республики в Россию", - отметил президент.

В свою очередь Ван И выразил надежду, что Россия и КНР будут укреплять взаимное доверие и поддержку, чтобы "показать всему миру, что наши отношения не будут подвергаться помехам и влиянию извне". Он также передал привет Владимиру Путину от "друга Си Цзиньпина".

Ван И в Сочи также встретился глава МИД России Сергей Лавров. О результатах этих переговоров главы внешнеполитических ведомств двух стран и рассказали Путину в ходе встречи. В частности, обсуждалась выработка торгового соглашения между США и Пекином, урегулирование ситуации на корейском полуострове, односторонние антииранские санкции Вашингтона и подготовка визита председателя КНР Си Цзиньпина на Петербургский международный экономический форум. В целом Лавров отметил рекордный уровень сотрудничества с Китаем во всех областях и заявил, что Пекин и Москва будут отстаивать многосторонний формат и открытость мировой экономики и противодействовать глобальным вызовам.

Сотрудничество России с КНР достигло беспрецедентно высокого уровня

В последний раз Владимир Путин принимал Ван И в России в апреле 2018 года в Москве. В этом году в апреле российский лидер был с двухдневным визитом в Пекине, где встречался с лидером КНР Си Цзиньпином и принимал участие в форуме "Один пояс - один путь". Тогда Путин подчеркивал, что сотрудничество России с КНР достигло беспрецедентно высокого уровня. В частности, в прошлом году был поставлен рекорд в экономической сфере. По итогам 2018 года товарооборот увеличился на 24,5 процента и составил 108 миллиардов долларов. Хотя, как подчеркивал Путин, изначально планка была поставлена в сто миллиардов.