Новости

Пушков прокомментировал ультиматум главы украинского МИД Евросоюзу 23:04
Пушков оценил идею сдать Севастополь в аренду США 23:03
Путин призвал активнее развивать ВКС РФ 22:38
Трамп считает что Вашингтону есть смысл наладить отношения с РФ 22:32
Путин рассказал о новом формате военных совещаний 22:19
Песков: Подготовка к встрече Трампа и Путина не ведется 22:10
Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия 22:00
Эвакуации на Ставрополье прошли после звонков о минировании 22:00
Минтруд расширил список профессий для надбавки к пенсии 21:55
В Петербурге "Ночь музеев-2019" станет рекордной по числу участников 21:29
Концепт Citroen: водитель и пассажиры могут видеть дорогу под ногами 21:23
Московский метрополитен опроверг информацию о засекреченных закупках 21:22
Киркоров пожелал удачи на "Евровидении" солистам Союзного государства 21:05
Садовое кольцо перекроют на время велопарада 20:18
В Кремле переадресовали вопросы по SSJ-100 в Минтранс 20:12
Новинка от Zenith: первые часы в серебряном корпусе 20:04
Hublot: менять часовые пояса стало проще 20:04
Новые горизонты от Louis Vuitton: путешествуй с удобством 20:04
"Ингосстрах Exclusive Classic Day" - открытие летнего сезона 20:04
В центре Пскова нашли редкую английскую печать 20:02
В Кремле подтвердили встречу Путина с Помпео 19:50
США не запрашивали двустороннюю встречу Трампа с Путиным 19:47
Минсельхоз разработал правила ввоза импортного хамона в багаже 19:39
В Москве 17 мая пройдет акция "На работу на велосипеде" 19:15
В крупных городах Ставрополья эвакуировали ТЦ и автовокзалы 19:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 мая
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
13.05.2019 22:43
Рубрика: Власть

На дружеской ноте

Владимир Путин ждет с визитом Си Цзиньпина
Текст: Айсель Герейханова (Сочи)
Российская газета - Столичный выпуск № 101(7859)
Владимир Путин 13 мая встретился с членом Госсовета, главой МИД Китая Ван И. Разговор состоялся в Сочи, в резиденции президента "Бочаров Ручей". Ван И приехал для того, чтобы обсудить подготовку предстоящего визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина. По словам Путина, это будет главным событием в двусторонних отношениях между Россией и Китаем.

"В начале беседы я бы хотел передать самые наилучшие пожелания моему другу за ту теплоту, с которой нас принимали в Пекине", - заметил Владимир Путин. Он подчеркнул, что считает идею "Один пояс - один путь", особенно экономическую ее часть "продуктивной, интересной, содержательной, полностью вписывающейся в развитие отношений между тем интеграционным объединением, которое создается Россией и ее партнерами на постсоветском пространстве". Российский лидер уточнил, что имеет в виду ЕАЭС и те переговоры, которые идут сейчас между КНР и ЕАЭС. По его словам, они являются "одной из сторон реализации тех идей", которые обсуждались в Пекине.

Фото: РИА Новости
Сергей Лавров встретился в Сочи с главой МИД Китая

Путин дал оценку и двусторонним отношениям Москвы и Пекина, а также заметил, что предстоящий визит в Россию Си Цзиньпина станет главным событием в отношениях двух стран. "Что касается двусторонних отношений, то они развиваются успешно в самом прямом смысле этого слова. Я знаю, что основной целью вашего визита сегодня является согласование основных параметров главного события в двусторонних отношениях текущего года, я имею в виду государственный визит, с которым мы ожидаем председателя Китайской Народной Республики в Россию", - отметил президент.

В свою очередь Ван И выразил надежду, что Россия и КНР будут укреплять взаимное доверие и поддержку, чтобы "показать всему миру, что наши отношения не будут подвергаться помехам и влиянию извне". Он также передал привет Владимиру Путину от "друга Си Цзиньпина".

Ван И в Сочи также встретился глава МИД России Сергей Лавров. О результатах этих переговоров главы внешнеполитических ведомств двух стран и рассказали Путину в ходе встречи. В частности, обсуждалась выработка торгового соглашения между США и Пекином, урегулирование ситуации на корейском полуострове, односторонние антииранские санкции Вашингтона и подготовка визита председателя КНР Си Цзиньпина на Петербургский международный экономический форум. В целом Лавров отметил рекордный уровень сотрудничества с Китаем во всех областях и заявил, что Пекин и Москва будут отстаивать многосторонний формат и открытость мировой экономики и противодействовать глобальным вызовам.

Сотрудничество России с КНР достигло беспрецедентно высокого уровня

В последний раз Владимир Путин принимал Ван И в России в апреле 2018 года в Москве. В этом году в апреле российский лидер был с двухдневным визитом в Пекине, где встречался с лидером КНР Си Цзиньпином и принимал участие в форуме "Один пояс - один путь". Тогда Путин подчеркивал, что сотрудничество России с КНР достигло беспрецедентно высокого уровня. В частности, в прошлом году был поставлен рекорд в экономической сфере. По итогам 2018 года товарооборот увеличился на 24,5 процента и составил 108 миллиардов долларов. Хотя, как подчеркивал Путин, изначально планка была поставлена в сто миллиардов.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Отношения России и Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

США не запрашивали двустороннюю встречу Трампа с Путиным
Лавров: Хотим выяснить, как США будут выходить из кризиса вокруг Ирана
Суд наложил штраф на президента Украины Владимира Зеленского
Сердюков назначен главой совета директоров ОАК
СК: Идентифицированы личности 40 из 41 погибшего авиапассажира Superjet