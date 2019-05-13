Во Франции призвали прекратить "антироссийскую истерию"

Прекратить "антироссийскую и пронатовскую истерию" во имя мира призвал лидер французской "Левой партии" Жан-Люк Меланшон, выступая перед избирателями в Марселе, сообщает издание Figaro.

Выступление прошло перед выборами в Европарламент, намеченными на конец мая.

"В ваших интересах выбрать таких членов Европарламента, которые не станут принимать участия в антироссийской и пронатовской истерии, бушующей сейчас в этой организации", - сказал он. Также Меланшон назвал "глупой и грубой провокацией" предстоящее вступление Грузии в НАТО.

"Для меня большая честь считаться агентом русских, потому что я хочу мира", - отметил политик.

Меланшон - известный левый французский политик, принимавший участие в президентских выборах. Последний раз посещал Россию в начале мая 2018 года, где встретился со многими официальными лицами и левыми политиками, а также принял участие в марше "Бессмертного полка".