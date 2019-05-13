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13.05.2019 19:22
Рубрика: Общество

Нарисовать да Винчи

Волосы художника помогут восстановить его облик
Текст: Юрий Медведев
Российская газета - Федеральный выпуск № 101(7859)
Великий Леонардо да Винчи оставил много тайн. Одна из самых интригующих - его внешность. Даже знаменитое изображение головы старца вызывает споры. Многие ученые сомневаются, что это автопортрет художника. И вот сейчас появился шанс разгадать загадку. Дело в том, что в США, в одной из частных коллекций, найдена прядь волос Винчи, который умер ровно 500 лет назад.

- Мы планируем провести анализ ДНК этой реликвии и сравнить его с ДНК живых потомков Леонардо от его брата Доминика, а также с костями, найденными в захоронениях да Винчи, - заявил профессор Агнезе Сабато. Он рассчитывает, что анализ ДНК пряди волос разрешит спор по поводу предполагаемых останков художника, которые несколько раз перезахоранивали.

Фото: iStock
Итальянские врачи выяснили причину паралича Да Винчи

Недавно итальянские врачи выяснили, великий художник скончался от инсульта. Они составили "дневник жизни Леонардо да Винчи", проанализировав состояние его здоровья в период от 1517 до 1519 года (в 1519 году он умер в возрасте 67 лет). Врачи уверены, у да Винчи парализовало правую руку, когда ему было 65 лет, тем не менее он продолжал писать и рисовать. Повторный инсульт, случившийся в 1519 году, стал причиной гибели художника.

В 2016 году ученые Института Крейга Вентера в Калифорнии, которые внесли большой вклад в расшифровку генома человека, заявили, что собираются восстановить не только "генетический портрет" художника, но и черты его внешности. Материалом стали чешуйки кожи и волос, сохранившихся на картинах и записных книжках художника. Но выделить из них необходимый генетический материал - большая проблема. И вот теперь, получив в руки прядь волос да Винчи, ученые имеют гораздо больше шансов на успех.

Общество Наука
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