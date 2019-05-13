Великий Леонардо да Винчи оставил много тайн. Одна из самых интригующих - его внешность. Даже знаменитое изображение головы старца вызывает споры. Многие ученые сомневаются, что это автопортрет художника. И вот сейчас появился шанс разгадать загадку. Дело в том, что в США, в одной из частных коллекций, найдена прядь волос Винчи, который умер ровно 500 лет назад.

- Мы планируем провести анализ ДНК этой реликвии и сравнить его с ДНК живых потомков Леонардо от его брата Доминика, а также с костями, найденными в захоронениях да Винчи, - заявил профессор Агнезе Сабато. Он рассчитывает, что анализ ДНК пряди волос разрешит спор по поводу предполагаемых останков художника, которые несколько раз перезахоранивали.

Недавно итальянские врачи выяснили, великий художник скончался от инсульта. Они составили "дневник жизни Леонардо да Винчи", проанализировав состояние его здоровья в период от 1517 до 1519 года (в 1519 году он умер в возрасте 67 лет). Врачи уверены, у да Винчи парализовало правую руку, когда ему было 65 лет, тем не менее он продолжал писать и рисовать. Повторный инсульт, случившийся в 1519 году, стал причиной гибели художника.

В 2016 году ученые Института Крейга Вентера в Калифорнии, которые внесли большой вклад в расшифровку генома человека, заявили, что собираются восстановить не только "генетический портрет" художника, но и черты его внешности. Материалом стали чешуйки кожи и волос, сохранившихся на картинах и записных книжках художника. Но выделить из них необходимый генетический материал - большая проблема. И вот теперь, получив в руки прядь волос да Винчи, ученые имеют гораздо больше шансов на успех.