Врачи предупредили об особой опасности употребления кофе летом

Для поддержания тонуса летом достаточно пяти и меньше чашек бодрящего напитка в день, выяснили исследователи из Университета Южной Австралии. В ином случае повышается риск заболеваний сердца.

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, нагрузка на сердечно-сосудистую систему и так увеличивается за счет жары и духоты. Поэтому злоупотреблять бодрящим напитком не стоит, так как сосуды могут не выдержать, передает "Вечерняя Москва".

- Кофе обладает мочегонным действием, а при повышенной температуре мы и без того теряем много жидкости воздушно-капельным путем и благодаря потоотделению. Это может привести к обезвоживанию. А это большой риск образования тромбов в сосудах и других серьезных проблем для здоровья, - объяснила врач.

В теплое время суток лучше всего пить воду, натуральные морсы и напитки из сухофруктов.