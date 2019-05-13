Неожиданная тенденция: состоятельные россияне начали массово учреждать наследственные фонды.

Пока подобные организации существуют лишь в проектах, то есть завещаниях. Чтобы наследственный фонд реально начал работать, должно произойти печальное событие. Ведь задача такого фонда - управлять имуществом, которое осталось после смерти человека.

Как сообщил "РГ" президент Федеральной нотариальной палаты России Константин Корсик, уже зафиксировано 556 завещаний, предусматривающих создание наследственного фонда.

Напомним, возможность создавать наследственные фонды появилась в сентябре прошлого года. Изначально многие эксперты предполагали, что новация будет использоваться в единичных случаях, но они ошиблись в своих расчетах.

Цифры говорят сами за себя.

"Наследственные фонды могут быть полезны представителям крупного бизнеса и являются оптимальным инструментом сохранения предприятия в случае смерти его владельца", - говорит Константин Корсик.

При этом он подчеркивает, что выиграют от нового правового института и обычные граждане. Нередко бывает, что после смерти человека, создавшего какой-то большой бизнес, все идет прахом, так как дети владельца не имеют той хватки. Или семья начинает драться за богатства, забыв о деле. Выход - учреждение наследственного фонда. Когда дело нельзя доверить наследникам, им займутся надежные люди.

Значит, рабочие не потеряют свои места и все будет идти по-прежнему. Родственники не будут бороться за власть на предприятии и не смогут его погубить.

Как рассказал в свое время "Российской газете" председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, наследственный фонд - это способ управления тем имуществом, бизнесом, капиталом, которые остаются после смерти наследодателя.

"Наследственный фонд будет создаваться и функционировать после смерти гражданина-наследодателя и в соответствии с теми условиями, которые он сам определит, - пояснил Павел Крашенинников. - Решение об учреждении фонда оформляется гражданином при составлении завещания".

Наследодатель сможет детально прописать в завещании, кому и какие выплаты будут производиться из имущества или из доходов наследственного фонда. В числе получателей могут быть члены его семьи, различные организации или граждане. Так что создание фонда не означает, что бизнесмен оставил детей без копейки: он может назначить им регулярные выплаты.

Кроме того, наследственный фонд может быть прямо нацелен на решение каких-то общественных задач: поддержку спорта, помощь науке, благотворительные проекты и прочее. В таком случае дивиденды от бизнеса будут направляться на помощь в какой-то сфере. Могут быть предусмотрены выплаты талантам, будущим или действующим звездам спорта, науки или искусства.

Также владелец крупного бизнеса может вписать свое имя в историю, учредив какую-то значимую премию. Все слышали о Нобелевской премии. Для того чтобы она могла вручаться из века в век, и был учрежден наследственный фонд. Теперь подобные премии могут появиться и у нас.

Наследственный фонд может быть нацелен и на социальные задачи: благотворительность, поддержку талантов в спорте, науке или искусстве и т.д.

Еще закон предоставил уникальную возможность для владельцев домашних животных, с помощью наследственных фондов можно позаботиться и о них. Если человек пожелает, то наследственный фонд будет заботиться и о его домашних любимцах.

Новации российского законодательства активно обсуждались в Узбекистане на первом международном юридическом форуме "Tashkent Law Spring". Особый интерес у экспертов вызвали в том числе новые нормы, касающиеся распоряжения наследства. Напомним, что скоро у граждан появится возможность составлять совместные совещания супругов, а также заключать наследственные договоры.

Как отметил президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик, "активное развитие нотариата в последние годы способствует надежной защите прав граждан, законных интересов собственника. Новые полномочия нотариуса в традиционных областях создали дополнительные уникальные и комфортные возможности для граждан и бизнеса".