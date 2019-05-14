Автомобиль протаранил самолет Меркель в аэропорту Дортмунда

Минивэн Renault Trafic протаранил правительственный лайнер Global 5000 канцлера Германии Ангелы Меркель. Инцидент произошел в аэропорту Дортмунда, куда немецкий лидер прибыла, чтобы провести встречи с жителями городов Вуперталь и Шверин.

По данным газеты-таблоида Bild, автомобиль не был поставлен на ручной тормоз и въехал в лайнер случайно. В момент происшествия в самолете находились три члена экипажа, никто не пострадал.

Размеры ущерба пока не установлены. Ремонтом воздушного судна займутся техники бундесвера. Сама же Меркель была вынуждена вернуться в Берлин на военном вертолете, сообщает РИА Новости.