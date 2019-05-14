Банк России прекратил чеканку копеек

Банк России не выпускал в обращение монеты номиналом 1, 5, 10 и 50 копеек в 2018 году, следует из годового отчета регулятора.

За год сумма находящихся в обращении таких монет почти не изменилась (1 копейка - 72,8 миллиона рублей, 5 копеек - 288,4 миллиона, 10 копеек - 2,54 миллиарда, 50 копеек - 3,65 миллиарда), сумма номиналов монет от 1 рубля выросла на 5-7 процентов.

ЦБ прекратил выпуск копеек с 2012 года, 5 копеек - с 2013 года, незначительный прирост в обращении монет в 10 и 50 копеек последний раз отмечен в 2017 году.

Магазины и покупатели почти перестали использовать в расчетах копеечные номиналы, округляя цены до рубля, однако их вывод из обращения не обсуждается. "Цены на лекарства, тарифы на услуги, пенсии и так далее - выражаются в рублях и копейках, и уйти от копеек можно, только округлив цены, а это компетенция правительства", - говорил "РГ" замдиректора департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

На копеечные номиналы приходится 69 процентов количества монет, числящихся в обращении (66,9 миллиарда, или по 455 монет на душу населения).