Билеты для детей в поезда начали выдавать по новым правилам

Оформить билет на поезд дальнего следования для детей в возрасте до одного месяца теперь можно по медицинскому свидетельству о рождении. Сегодня вступают в силу изменения в правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте.

Их вводит Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2019 года №545.

Теперь не обязательно иметь при себе оформленное свидетельство о рождении ребенка. Его с успехом заменит медицинское свидетельство о рождении, которые выдают не ЗАГСы, а медучреждения - родильные дома или индивидуальные предприниматели, предоставляющие медицинские услуги.

В билете на поезд, оформленном по такой справке, должны быть указаны фамилия ребенка или одного из родителей, а также серия и номер документа. Это же медицинское свидетельство о рождении теперь допускается предъявлять и при посадке на поезд.

Такие перемены понадобились, поскольку в последнее время участились случаи, когда родителям отказывали "в оформлении проездного билета на поезд дальнего следования детям в возрасте до одного месяца до получения на них свидетельства о рождении", говорится на сайте кабмина.

Кстати, бесплатно провозить в поезде дальнего следования взрослый пассажир может одного ребенка в возрасте до пяти лет, если он не занимает отдельное место.