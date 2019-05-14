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14.05.2019 07:00
Рубрика: Экономика

Билеты для детей в поезда начали выдавать по новым правилам

Текст: Евгений Гайва
Оформить билет на поезд дальнего следования для детей в возрасте до одного месяца теперь можно по медицинскому свидетельству о рождении. Сегодня вступают в силу изменения в правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Их вводит Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2019 года №545.

Теперь не обязательно иметь при себе оформленное свидетельство о рождении ребенка. Его с успехом заменит медицинское свидетельство о рождении, которые выдают не ЗАГСы, а медучреждения - родильные дома или индивидуальные предприниматели, предоставляющие медицинские услуги.

Фото: iStock
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В билете на поезд, оформленном по такой справке, должны быть указаны фамилия ребенка или одного из родителей, а также серия и номер документа. Это же медицинское свидетельство о рождении теперь допускается предъявлять и при посадке на поезд.

Такие перемены понадобились, поскольку в последнее время участились случаи, когда родителям отказывали "в оформлении проездного билета на поезд дальнего следования детям в возрасте до одного месяца до получения на них свидетельства о рождении", говорится на сайте кабмина.

Кстати, бесплатно провозить в поезде дальнего следования взрослый пассажир может одного ребенка в возрасте до пяти лет, если он не занимает отдельное место.

Экономика Транспорт Железные дороги Общество Семья и дети Вступают в силу в мае 2019 года
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