Новости

Китай доставил в Венесуэлу более 70 тонн медикаментов 02:02
Bloomberg: США призвали Турцию отложить покупку С-400 01:37
В Петербурге иномарка протаранила мотоцикл с двумя байкерами 01:21
Эксперт по угонам назвал самые опасные для автовладельцев ситуации 01:13
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе 00:51
В школах Мехико отменили физкультуру на улице из-за загрязнения воздуха 00:47
Автомобиль протаранил самолет Меркель в аэропорту Дортмунда 00:24
Видео: Соловьев отправил "вон" из студии украинского журналиста 00:04
Бывший президент США Джимми Картер сломал на охоте шейку бедра 13.05.2019
Пушков прокомментировал ультиматум главы украинского МИД Евросоюзу 13.05.2019
Пушков оценил идею сдать Севастополь в аренду США 13.05.2019
Путин призвал активнее развивать ВКС РФ 13.05.2019
Трамп считает что Вашингтону есть смысл наладить отношения с РФ 13.05.2019
Путин рассказал о новом формате военных совещаний 13.05.2019
Песков: Подготовка к встрече Трампа и Путина не ведется 13.05.2019
Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия 13.05.2019
Эвакуации на Ставрополье прошли после звонков о минировании 13.05.2019
Минтруд расширил список профессий для надбавки к пенсии 13.05.2019
В Петербурге "Ночь музеев-2019" станет рекордной по числу участников 13.05.2019
Концепт Citroen: водитель и пассажиры могут видеть дорогу под ногами 13.05.2019
Московский метрополитен опроверг информацию о засекреченных закупках 13.05.2019
Киркоров пожелал удачи на "Евровидении" солистам Союзного государства 13.05.2019
Садовое кольцо перекроют на время велопарада 13.05.2019
В Кремле переадресовали вопросы по SSJ-100 в Минтранс 13.05.2019
Новинка от Zenith: первые часы в серебряном корпусе 13.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 мая
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
14.05.2019 01:37
Рубрика: В мире

Bloomberg: США призвали Турцию отложить покупку С-400

США снова попросили Турцию отложить покупку российской зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
Расчеты турецких С-400 обучат в России

По их данным, Анкара "изучает очередной призыв со стороны Вашингтона", - цитирует ТАСС.

В начале мая немецкое издание Bild уже распространяло информацию о том, что власти Турции якобы намерены пересмотреть решение о приобретении у России ЗРС из-за резкого ухудшения экономической ситуации в республике и снижения курса лиры. Однако руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун опроверг эти сообщения. Он подчеркнул, что приобретение систем С-400 у Москвы - это "завершенное дело".

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Турция недовольна ажиотажем вокруг покупки Анкарой С-400

Факт подписания контракта между Россией и Турцией на поставку С-400 был официально подтвержден в 2017 году. США предпринимают активные попытки не допустить поставок Турции этих вооружений. Американские власти считают, что действия Турции угрожают безопасности НАТО. Вашингтон приостановил поставки Анкаре истребителей-бомбардировщиков F-35.

Отметим, что первая партия С-400 может поступить в Турцию уже в июле.

В Турции объяснили, почему США боятся поставок российских С-400
В мире Ближний Восток Турция Русское оружие Вооружение России РГ-Фото Мировая торговля оружием
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

США не запрашивали двустороннюю встречу Трампа с Путиным
Лавров: Хотим выяснить, как США будут выходить из кризиса вокруг Ирана
Суд наложил штраф на президента Украины Владимира Зеленского
Сердюков назначен главой совета директоров ОАК
СК: Идентифицированы личности 40 из 41 погибшего авиапассажира Superjet