Число ВИЧ-инфицированных россиян достигло почти 900 тысяч

Сегодня в России стартует ежегодная акция "Стоп ВИЧ/СПИД", об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РФ.

Ставшая уже традиционной, общероссийская кампания преследует главную цель: сдержать распространение инфекции, которая за последние несколько лет кардинально поменяла свою траекторию. Около 20 лет назад, когда проблема ВИЧ/СПИД встала в полный рост, вирус распространялся, в основном, в группах риска, а наиболее часто встречающимся способом передачи были инъекции "загрязненной" иглой при употреблении наркотиков.

Сейчас же в трех случаях из четырех заражение происходит в результате обычного сексуального контакта между благополучными, внешне здоровыми мужчиной и женщиной. Поэтому специалисты считают, что основной способ сдержать эпидемию - выявить всех скрытых носителей вируса с помощью бесплатного добровольного тестирования. Взять их под контроль и при необходимости проводить антиретровирусную терапию. Второй важнейший момент - постоянно разъяснять людям риски и возможные пути заражения, учить грамотному поведению.

Все это будет выполняться в рамках акции в российских регионах, наиболее неблагополучных по распространенности инфекции.

Уже сегодня планируется проведение тестирования на ВИЧ работников крупных предприятий и студентов в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Иркутске, Челябинске, Уфе, Ростове-на-Дону, Тюмени и других городах. В прошлом году прошли обследование на ВИЧ-инфекцию почти 38 миллионов человек, то есть каждый четвертый житель страны.

Количество обследованных ежегодно увеличивается на два миллиона человек, а число вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции в стране снижается, подчеркивают в Минздраве.

Общее число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции на начало нынешнего года составило более 896,75 тысячи рублей.

Узнать свой статус необходимо любому взрослому человеку. ВИЧ - это реальная угроза жизни. Например, только в Забайкальском крае в прошлом году от осложнений СПИД в терминальной стадии умерло 257 человек. Однако если диагноз поставлен вовремя, заболевание перестает быть смертельным приговором.

Антиретровирусная терапия позволяет держать состояние инфицированного человека под контролем. Получающие лечение ведут обычный образ жизни, учатся, работают, женщины под защищающей терапией рожают здоровых детей. Одна из задач, поставленных Минздравом, - увеличить число пациентов, получающих современные лекарства против ВИЧ.