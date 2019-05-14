"Дачную амнистию" продлят и расширят

Подробности внесенного законопроекта раскрыл автор - глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.

Парламентарий напомнил, что миллионы россиян уже воспользовались "дачной амнистией", которая действовала на протяжении 13 лет. Речь об упрощенных правилах оформления для владельцев жилья, дач, садовых домов, бань, гаражей и т.п. За весь период действия " амнистии" было зарегистрировано в упрощенном порядке более 13,5 млн. прав на объекты недвижимости.

Но остается большое количество граждан, которые по факту владеют недвижимостью, но не смогли воспользоваться упрощенным порядком оформления своих прав, констатировал депутат.

- Было бы правильно защитить их права, и не только за счет продления срока, но и за счет вовлечения в "амнистию" других объектов, снижая финансовые и психологические издержки граждан, - подчеркнул Крашенинников. На это и направлен законопроект.

Во-первых, предлагается восстановить действие "дачной амнистии" - вплоть до 1 марта 2022 года. Это касается жилых домов, жилых строений и садовых домов, которые построены на земельных участках, предоставленных до 4 августа 2018 года, то есть до вступления в силу последних изменений. Оформление прав на них, согласно инициативе, будет осуществляться в упрощенном порядке - при наличии права на землю потребуется технический план, подготовленный в соответствии с декларацией об объекте, составленной владельцем.

При этом в отношении строящихся жилых и садовых домов, строительство которых начато до 4 августа 2018 года, предлагается установить бессрочный упрощенный уведомительный порядок. В орган стройнадзора будет направляться не два, а одно уведомление - только об окончании строительства.

Также глава комитета предложил новшества, касающиеся подачи документов в Росрееестр на регистрацию прав. Планируется предоставить гражданам выбор: направить документы в ведомство самим, либо ожидать их направления органом стройнадзора. Это может помочь избежать бюрократических задержек.

Законопроект, кроме того, дает новые возможности членам садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ). Им могут продлить до 1 марта 2022 года правила приобретения земельных участков, находящихся в публичной собственности и предназначенных для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства.

- Это позволит обеспечить права членов СНТ, земельные участки которому были предоставлены до вступления в силу современного земельного законодательства, - отметил автор.

Сейчас члены СНТ имеют право приобрести участок в собственность бесплатно без проведения торгов, если данный участок образован из земли, предоставленной садовому товариществу до вступления в силу Земельного кодекса РФ.

Кроме того, до 1 марта 2022 года регионы смогут устанавливать предельные максимальные цены кадастровых работ.

Одновременно в отношении многоквартирных домов, построенных до 1 марта 2005 года, предлагается установить ограниченный срок для проведения органами местного самоуправления межевания земельного участка придомовой территории и постановки его на кадастровый учет. Предлагаемый срок - до 1 марта 2022 года

- Этот вопрос крайне важен при разрешении земельных споров, а также при определении цены продаваемого помещения в многоквартирном доме, которая измеряется с учетом цены сформированного земельного участка, - подчеркнул Крашенинников.

О необходимости продления "дачной амнистии" ранее заявил премьер министр Дмитрий Медведев во время ежегодного отчета в Госдуме. А первыми данный вопрос подняли депутаты фракции "Справедливая Россия" на встрече с премьер-министром.

"Принятие законопроекта послужит целям стимулирования вовлечения жилой недвижимости в гражданский оборот и положительно скажется на динамике развития частного жилого сектора", - говорится в пояснительной записке к документу. Отмечается, что законопроект учитывает последние изменения действующего законодательства в сфере строительства и оформления прав на жилье, расширяет положения дачной амнистии, предлагает решение застарелых проблем в оформлении земли под многоквартирными домами.