- Это привело к резкому обвалу курса акций китайских компаний. Индекс Shanghai Composite просел на 5,7% - это самое существенное дневное снижение с октября 2018 года. Нефть WTI упала более чем на 2% до 60 долларов за баррель. Сельскохозяйственные сырьевые активы также дешевеют по всему спектру рынка. Упали также котировки американских и европейских компаний. Инвесторы понимают, что в торговой войне не будет победителей. Да, Штаты могут добиться снижения дефицита в торговле и запрета китайцам покупать иранскую и венесуэльскую нефть (это один из главных раздражителей в отношениях между странами). Но Поднебесная в ответ на новые пошлины девальвирует юань к доллару. И тем самым поможет своим экспортерам. Что на это смогут ответить Штаты? Можно было бы надавить на ФРС США (нечто подобное Трамп уже делал в конце прошлого года) и заставить федрезерв понизить ставки (или хотя бы не повышать их). Доллар упадет, начнется гонка девальваций. В проигрыше окажутся скорее всего европейцы. Им то ставки понижать уже некуда (ставка ЕЦБ на нулевом уровне).

Но ФРС сейчас озабочена своей независимостью. Инфляция в США под контролем, рынок труда растет. Реальных экономических причин для понижения ставок, помимо торговой войны с Китаем и желания Трампа наказать Поднебесную, нет. А значит, скорее всего регулятор не пойдет на поводу президента. Остается единственный способ - еще больше повышать пошлины. Это приведет к разрушению ВТО, глобальной торговой войне (Китай уже объявил, что планирует повысить тарифы на американские товары на $60 млрд). Все против всех. Пострадают и союзники Штатов - в первую очередь Новая Зеландия и Австралия, экспорт которых идет большей частью в Китай. Скорее всего можно ожидать масштабную медвежью коррекцию по австралийскому и новозеландскому долларам.

Единственное, что пока успокаивает - цены на золото. Если бы торговая война действительно, так сильно напугала мировых инвесторов - они бы бросились покупать желтый металл. Но котировки золота в начале мая стояли на месте (примерно, 1290-1300 долларов за тройскую унцию). А значит шанс договориться США с Китаем - все таки есть и рынок его оценивает как высокий. Впрочем, пессимисты начинают аккуратно перемещаться в защитные активы. Ведь Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин должны были подписать соглашение об урегулировании торгового конфликта между двумя странами еще 27 марта во Флориде. Этого не случилось. Трамп решил обострить игры, но крушение китайского фондового рынка обязательно ударит и по биржевым площадкам США и Европы. Капитализация мирового рынка акций уже просела на $1,36 трлн. Таким образом, как подсчитало агентство Bloomberg, каждое слово из Twitter президента США про новые торговые пошлины обошлось инвесторам в $13 млрд.

Обычно, вслед за биржевым кризисом начинается промышленный. Объемы мировой торговли резко снижаются, падают цены на сырьевые товары. Компании и корпорации начинают испытывать проблемы со сбытом своей продукции, сокращают производство. И вот тут кризис может добраться до России. Снизившие цены на нефть ухудшат ситуацию с торговым и платежным балансом, вызовут проблемы с бюджетом. Правительство будет вынуждено тратить резервы (которые сейчас весьма велики), стимулировать экономику свежими порциями денежной ликвидности. В принципе, нечто подобное можно было наблюдать в кризис 2008-го и 2014-го года. Готовы ли в Кремле и Белом доме к такому сценарию развития событий? Совсем скоро мы об этом узнаем.