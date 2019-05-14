Глава кабмина недоволен отношением чиновников к поручениям президента

Премьер-министр Дмитрий Медведев недоволен отношением чиновников к исполнению поручений президента и правительства и призывает сделать выводы в отношении конкретных лиц, допускающих разгильдяйство и перенос сроков.

Глава правительства во вторник провел совещание, на котором обсуждалась реализация поручений, выданных президентом и правительством. В частности, предполагалось разобрать выполнение указаний по повышению безопасности детского отдыха, разработке требований к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок и майского указа главы государства от 2012 года в части государственной политики в области образования и науки.

Общая ситуация получила далекую от положительной характеристику - "далеко не самая благополучная". "Многие поручения вовремя не исполняются, сроки постоянно корректируются, причем под разными предлогами", - обратил внимание Медведев. Иногда для этого имеются вполне серьезные причины, но порой, по его мнению, исполнители не успевают просто из-за разгильдяйства, а сроки переносятся по несколько раз. "Такого в принципе быть не должно", - заявил председатель правительства.

Вопрос это системный, потому что, напомнил премьер-министр, весь госаппарат работает по системе исполнения поручений. "От поручений нам никуда не уйти как способа решения управленческих задач, поэтому исполняться они должны неукоснительно, а все случаи переноса должны быть мотивированы", - подчеркнул глава кабмина.

- Поэтому я и хотел на базе нескольких показательных примеров пройтись по проблематике исполнительской дисциплины, чтобы сделать общие выводы для государственного аппарата и, конечно, конкретные в отношении лиц, причастных к неисполнению поручений, - пообещал премьер организационные выводы.