Госдума меняет порядок перевода жилых помещений в нежилые

Жилое помещение можно будет перевести в нежилой фонд только с согласия всех собственников квартир, примыкающих к этому помещению. Законопроект об этом прошел второе чтение в Госдуме.

Согласие должно быть закреплено в письменной форме, подчеркивается в документе.

Кроме того, перевод той или иной квартиры или помещения в нежилой фонд обязан получить одобрение на общем собрании собственников. Если речь идет о многоквартирном доме с несколькими подъездами, то две трети участников собрания должны проживать именно в том подъезде, в котором расположено переводимое помещение. И еще одно условие - большинство жителей этого подъезда должны поддержать это решение.

По итогам собрания составляется протокол, и для смены статуса помещения этот документ нужно будет предоставить уполномоченным органам власти.

Кроме того, поправки требуют обязательного наличия отдельного доступа в помещение после его перевода в нежилой фонд.

Прописывается и возможность проведения внеплановых проверок при поступлении информации о фактах нарушения требований к порядку осуществления перевода.

Данный законопроект связан с резонансным законом, который вступит в силу с 1 октября 2019 года. Речь о запрете размещения хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. Однако документ, напомним, не запрещает хостелы, работающие в помещениях, переведенных в нежилой фонд и имеющих отдельный вход.