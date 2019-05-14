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18.05.2019 07:20
Рубрика: Экономика

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Как жильцам избавиться от хостелов в квартирах
Текст: Ирина Жандарова
Российская газета - Неделя № 103(7861)

Недавно принятый закон позволит избавиться от неприятного соседства с хостелом в многоквартирном доме. Закон заработает с 1 октября, но жильцы уже могут начинать борьбу за чистоту и порядок. Для них "РГ - Неделя" публикует эту инструкцию.

Жильцы могут обращаться в Роспотребнадзор при подозрениях, что администрация хостела нарушает санитарные нормы. Фото: Виктор Гусейнов / Комсомольская правда Жильцы могут обращаться в Роспотребнадзор при подозрениях, что администрация хостела нарушает санитарные нормы. Фото: Виктор Гусейнов / Комсомольская правда
Жильцы могут обращаться в Роспотребнадзор при подозрениях, что администрация хостела нарушает санитарные нормы. Фото: Виктор Гусейнов / Комсомольская правда

Итак, вне закона окажутся все хостелы в жилых помещениях - в квартирах и жилых домах частного сектора. В нежилых помещениях хостелы смогут продолжить работу, они могут располагаться на первом этаже или выше, но только если помещения под ними также нежилые. При этом гостиница в обязательном порядке должна иметь отдельный вход.

1 Можно попытаться закрыть хостел и по действующему законодательству, не дожидаясь 1 октября. Хостелам запрещается нарушать права и законные интересы других граждан, требования пожарной безопасности, экологические и санитарно-эпидемиологические нормы. Поэтому жильцы могут вызывать полицию при нарушении общественного порядка, обращаться в Роспотребнадзор при подозрении на нарушение санитарных норм и в МЧС - при нарушении пожарных требований.

2 Стоит проверить законность работы хостела, не все из них являются легальными. В хостеле в общедоступном месте должна быть размещена информация о юрлице, его ОГРН и ИНН, адресе регистрации, графике работы, контактах и ответственном лице.

Если выяснится, что хостел работает незаконно, можно привлечь к нему внимание ФНС и ОБЭП, не дожидаясь вступления нового закона в силу.

Есть риск, что некоторые предприниматели решат продолжить работу после 1 октября, но уже незаконно. Поэтому если проверка на законность не дала жильцам желаемого результата до 1 октября, то после этой даты ее можно повторить.

Фото: РИА Новости
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3 Даже если в вашем доме хостел расположен на первом этаже, стоит проверить, действительно ли помещение переведено в нежилое.

Кроме того, у жильцов есть шанс противостоять дальнейшей работе хостела, если до этого помещение не было оборудовано для работы гостиницы должным образом. Для оформления перепланировки здания, в том числе для создания отдельного входа, необходимо получить согласие собственников дома.

4 Даже к гостиницам на первых этажах предъявляются очень жесткие требования, которым смогут соответствовать не все отели. Оказывать гостиничные услуги можно будет только при наличии системы звукоизоляции номеров, средств противопожарной безопасности, охранной сигнализации, сейфов для хранения денег и драгоценностей, средств для уборки и санитарной очистки номеров. Несоответствие этим требованиям также может стать основанием для закрытия мини-гостиницы.

5 С 1 октября, если хостел в доме не закроется, можно подключить к его закрытию прокуратуру, Госжилинспекцию и ОБЭП, советует исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

Жильцы могут обращаться в Роспотребнадзор при подозрениях, что администрация хостела нарушает санитарные нормы.

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