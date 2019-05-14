В Краснодарском краевом суде 15 мая рассмотрят кассационную жалобу австрийской компании "Кроношпан ОСБ" на апелляционное определение того же суда. Многие юристы считают, что инвестор с мировым именем чуть не стал жертвой недобросовестного российского бизнеса. Ранее журналисты узнали, что оппонент австрийцев ООО "Орис" принадлежит совладельцу Челябинского трубопрокатного завода (Группа ЧТПЗ) миллиардеру Андрею Комарову. А адвокаты перенесли рассмотрение дела из Башкирии, где зарегистрирована компания, в один из кубанских судов, где по странному стечению обстоятельств они регулярно выигрывают. И хотя инвестор в итоге отстоял свою правоту, он опасается повторения подобной схемы, когда оппоненты при помощи формальных уловок выводят рассмотрение дела в "подходящие" им суды.

История началась еще несколько лет назад, когда российская компания ООО "Орис" задолжала "Кроношпан ОСБ" (российская "дочка" известного австрийского бренда с более чем вековой историей) внушительную сумму денег. Компания не могла вернуть долг. "Кроношпан" занимается деревообработкой, поэтому в итоге австрийцы согласились на погашение долга оборудованием - линией по производству ОСП (ориентированно стружечных плит). Компании заключили соглашение об отступном.

Казалось бы, европейский кредитор пошел навстречу заемщику, и вопрос был решен цивилизованно. Но через год "Орис" вдруг само потребовало взыскать с зарубежного инвестора почти полмиллиарда рублей - под предлогом неуплаченного НДС. Арбитражный суд Москвы ожидаемо отклонил иск, ведь в соглашении о предоставлении отступного было четко прописано, что указанная операция не облагается НДС.

И тогда начались удивительные "наперстки". Представители "Ориса" сами решили отказаться от иска и прекратить дело (примечательно, что в суде интересы компании представлял в том числе столичный адвокат Рустам Курмаев, ранее помогавший в судах миллиардеру Комарову).

Но тут же в суде появился некий гражданин Левкович, которому якобы по договору с "Орисом" ранее перешли все права требования к ООО "Кроношпан ОСБ". Реальность договора, мягко говоря, вызывает сомнения. Какая компания уступит активы на полмиллиарда стороннему человеку, который ранее не был замечен ни в каком крупном бизнесе? Более того - в столичном Арбитраже представители "Орис" никогда не упоминали о переуступке долга, заявляя претензии исключительно от себя. Тем не менее, в сентябре 2018 года Октябрьский районный суд Новороссийска принял решение взыскать с австрийской компании почти полмиллиарда рублей в пользу никому неизвестного гражданина.

Зарубежный инвестор недоумевал, как его вынудили судиться за астрономическую сумму на расстоянии почти две тысячи километров от своего производства, в каком-то кубанском районном суде? Как выяснилось позднее, для этого в качестве соответчика привлекли фотографа из Новороссийска Артура Папяна. По версии "Ориса", он якобы поручился имуществом за крупный европейский завод. Эта история с поручителем как бы мотивировала правомерность рассмотрения иска в Октябрьском райсуде Новороссийска.

В январе 2019 года апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда отменила новороссийское решение и отказала Левковичку в иске в полном объеме. Апелляция справедливо посчитала, что у новороссийского суда отсутствовали основания для удовлетворения спорного иска, а у "Кроношпана" отсутствуют какие-либо денежные обязательства перед Левковичем. Однако доводы о том, что дело вообще не подлежало рассмотрению в кубанских судах, апелляция не приняла во внимание.

И - австрийская компания снова подала жалобу на апелляционное определение Краснодарского краевого суда. Компания продолжает настаивать на том, чтобы перенести дело на рассмотрение в суд по местонахождению организации в Башкирии.

- В компании по-прежнему считают, что дело подлежало рассмотрению в уфимском суде. Указанный суд является единственным надлежащим, - пояснил адвокат австрийского инвестора Аскар Мингазетдинов. - Мы не можем быть абсолютно спокойными, пока дело рассматривается в кубанских судах, в том числе и потому, что представителями наших процессуальных оппонентов являются московские адвокаты, которые специализируются на переносе своих дел именно в кубанские суды и достаточно успешно их там выигрывают.

Как пояснил адвокат, компания опасается, что в будущем, по другим делам, их "процессуальные оппоненты" попытаются вновь использовать схему для переноса судов в другие "удобные для себя" регионы. В этом случае компания намерена настаивать на переносе дела вплоть до Верховного Суда России.