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14.05.2019 11:58
Рубрика: Общество

Как понять, что ребенок готов к школе: советы психолога

Текст: Ксения Колесникова
Середина мая. Мамы и папы будущих первоклассников начинают усиленно готовиться к школе. Об особенностях учебы в первом классе, и о том, что повлияет на успех ребенка, рассказывает психолог, эксперт Обрсоюза Елена Романова.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Какие преимущества дает детский сад

Образовательный процесс в наших школах - это в первую очередь требования к дисциплине на уроках, к организованности ребенка, к его возможности высидеть определенное количество времени за занятием (не только за интересным ему, но и за скучным тоже).

Фото: iStock
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В детских садах ребенок с трех лет начинает участвовать в организованных занятиях: сидит за столом, слушает воспитателя, привыкает выполнять задачи, поставленные воспитателем, а не только те, которые он хочет. Кроме того, ему привычнее ситуация:  детская группа - взрослый (учитель, воспитатель).  

Поэтому, как правило, дети, ходившие регулярно в детский сад, легче адаптируются к школьной ситуации. Но это не гарантирует, что они освоят программу первого класса успешно - просто у них будет некоторое преимущество перед теми детьми, которые садик не посещали.

Если ребенок не посещал детсад, но регулярно дома занимался с родителями, привык внимательно слушать определенное время, воспринимать материал, не отвлекаться, он также может быть успешен в освоении программы.

Так или иначе, перед поступлением в школу у ребенка рекомендуется тренировать усидчивость, способность концентрировать внимание, память, мышление на выполнение определенной задачи - не той, что сейчас интересна, а той, что поставлена перед тобой.

Что влияет на успешную учебу в первом классе

Успешность освоения программы первого класса напрямую зависит от психофизического развития и здоровья ребенка. При этом важно понимать, что малыши лучше запоминают и обрабатывают ту информацию, которая сопровождается демонстрацией наглядного материала, картинками и яркими образами. Абстрактные понятия они пока понимают плохо. Внимание у детей в большинстве своем непроизвольное. То, что ребенок замечает яркие детали, отвлекается на интересное, является нормой. 

Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
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Само по себе запоминание преимущественно механическое - многократное повторение, либо сохраняются очень яркие впечатления. Поэтому даже много раз повторенный учебный материал может быть забыт по дороге в школу, если ребенок увидел что-то интересное или необычное. Эмоционально-волевая сфера у ребенка семи-восьми лет только формируется. Не всегда легко усидеть на занятии, выслушать учителя до конца, не отвлечься во время контрольной. Не потому что хулиган, а потому что еще не способен к этому.

Все эти особенности учителя начальных классов должны знать и учитывать.

Если мы посмотрим на списки требований по предметам для первого класса, то увидим, что в математике это операции с числами до 20, изучение простых понятий (сложение, вычитание и т.п.), простых алгоритмов, а по русскому языку - составление текстов из двух-четырех предложений, диктант до 20 слов. То есть учитываются возможности мышления, памяти, внимания детей. 

Фото: РИА Новости
Что должен уметь ребенок к концу первого класса

Это общие требования под стандартного среднестатистического ребенка в возрасте семи-восьми лет. Можно прогнозировать, что нормально развитый малыш без личностных и социальных проблем необходимых образовательных результатов успешно достигнет.

Другое дело, что сейчас такого среднестатистического ребенка надо поискать. Многие первоклашки уже сегодня имеют свои планшеты и мобильные телефоны, отсюда клиповое мышление и неспособность работать с длинными текстами, а, следовательно,  проблемы на уроках чтения, окружающего мира. В связи с тем, что малыши с пеленок проводят время за компьютерами и просмотром мультиков, а не с мамой, папой, сверстниками, многие идут в первый класс с нарушениями речи.

Если раньше групповые игры дошкольников во дворе тренировали внимание и реакцию, то сейчас часто можно встретить у первоклашек рассеянное внимание, неспособность его удерживать, отвлекаемость. Все это - негативные факторы, которые могут препятствовать достижению образовательных результатов.

Про поддержку и мотивацию ребенка

Большое количество знаний, полученных до начала школьных занятий, еще не являются залогом успеха. Главное - психологическая готовность ребенка к учебе и стремление к получению новых знаний. Огромное количество детей ежегодно приходят в школу, имея абсолютно разный уровень подготовки, и начинают учиться. В это время родителям важно верить в успех своего ребенка и вселять уверенность в него самого. Можно и нужно проверять, наставлять, обучать, но делать это необходимо в разумных пределах, не переутомляя и не усердствуя с занятиями, ведь учебная деятельность отнимает у ребенка много сил.

В данный период времени у детей игровая деятельность все еще остается ведущей. Поэтому при грамотно организованном обучении, индивидуальном подходе, включении в образовательный процесс элемента игры вполне возможно сформировать у ребенка необходимые знания, умения и навыки.

Общество Образование
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