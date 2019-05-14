Новости

Видео: ПВО Сирии отразили обстрел Дамаска 11:09
Задержан водитель грузовика, протаранивший маршрутку в Волгограде 11:00
Три человека погибли в аварии под Курском 10:53
Toyota раскритиковала заявления США о вреде национальной безопасности 10:52
В Волгограде сгорел ангар площадью квадратный километр 10:30
Замдиректора районного управления ЖКХ Ростова обвинили в мошенничестве 10:27
Барбашев помог "Сент-Луису" догнать "Сан-Хосе" в серии плей-офф НХЛ 10:21
Правительство выделило 5,5 миллиарда рублей на кампус МГТУ в Калуге 10:20
В Таганроге потушен пожар на складе площадью в квадратный километр 10:17
В США могут изменить инструкции спецслужб после расследования Мюллера 10:04
Москвичей в субботу ожидает июньская погода 09:59
Продажи автомобилей Lada в Европе растут 09:44
В команде Зеленского назвали условие роспуска Верховной Рады 09:36
В США подросток нашел гигантскую челюсть вымершего животного 08:58
Убийца суперкаров: представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем 08:40
За отказ от участия в выборах в Австралии лишат водительских прав 08:29
На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист 06:53
Венесуэла сообщила о готовности к переговорам с США 06:44
США добавили граждан Мексики в санкционный "список Магнитского" 05:54
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей 05:32
Власти Сирии обменяли девять боевиков на десять мирных граждан 05:18
Венесуэла получит тысячи сухпайков от армии России 04:41
Небензя предложил помощь российских врачей постпреду Великобритании 04:16
Экс-агент ЦРУ проведет 20 лет в тюрьме за шпионаж на Китай 02:08
Канада и США пришли к соглашению об отмене пошлин на металлы 01:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
По данным "Авиалесоохраны" на утро вторника, площадь горящих лесов составила 29,3 тыс. га. За сутки удалось ликвидировать 121 лесной пожар. Непотушенными остаются 49 контролируемых природных пожаров. На тушении задействовано 3 тыс. человек и 635 единиц техники. Пожароопасный сезон открыт в 77 субъектах России, режим ЧС введен на всей территории Курганской области, Забайкальского края, в двух районах Иркутской области, в одном районе Тывы.
Такой пейзаж оставляет после себя лесной пожар. Апрель, Забайкальский край. Фото: СКР Иркутский области Такой пейзаж оставляет после себя лесной пожар. Апрель, Забайкальский край. Фото: СКР Иркутский области
Такой пейзаж оставляет после себя лесной пожар. Апрель, Забайкальский край. Фото: СКР Иркутский области

"Ощущения, будто у меня прямо на балконе - шашлычная. Только мяса не подвезли", - жалуются жители Иркутска в соцсетях, делясь рецептами борьбы с удушливым дымом в квартирах.

Больше других досталось жителям Курганской области: сгорело 14 жилых домов, десятки дач.

В Сибири за лесными пожарами будут следить военные беспилотники

- Сегодня мы пока не считаем затраты, не до этого, - подчеркнул врио губернатора Вадим Шумков. - Но суммы немаленькие. Одна только работа Ил-76 стоит пять-шесть миллионов рублей. Он за несколько минут сжигает почти тонну топлива.

Поселок Иковка Кетовского района Курганской области удалось отстоять, а вот в деревне Ордина пожар уничтожил 21 из 32 домов. Многие жители даже не успели документы взять. Погибла 87-летняя жительница деревни.

На Южном Урале огонь вплотную подошел к поселкам Каракуль Снежный, Новинка, селам Чудиново и Ваганово. Ситуацию осложнили сильные порывы ветра. У деревеньки Морозовка огонь общими усилиями удалось остановить в нескольких десятках метров от жилых домов.

Во всех регионах одной из главных причин называется беспечность людей. В деревне Кузнецово Челябинской области двое взрослых и двухлетний малыш погибли в огне из-за шалости подростка, решившего подпалить траву. В Тюменской области юристы МЧС впервые в своей практике готовят судебные иски против тех, по чьей вине случились возгорания.

Виды выплат определяются органами местного самоуправления

Замруководителя регионального управления МЧС Сергей Зиневич утверждает: все природные пожары - дело рук человека. К примеру, пастух на пойме подпалил сухую траву, чтобы "скорее зеленая выросла".

В Курганской области за уничтожение леса и за переход огня на населенные пункты расследуется 12 уголовных дел. Объявлены беспрецедентные меры: введен запрет на продажу алкоголя, на охоту и даже на продажу средств для розжига огня.

Конкретно: что делать

Советы

Природный пожар - это стихийное бедствие, вследствие которого без крыши над головой могут остаться десятки семей.

Фото: Кирилл Шипицин/ ТАСС
Как в регионах борются с лесными пожарами

Понятно, что такое чрезвычайное происшествие отличается от пожара, произошедшего, например, по вине собственника квартиры, заснувшего с непотушенной сигаретой. Тушить природный пожар обычно труднее. Отсюда и серьезные масштабы, и порой тяжелые последствия. Поэтому к погорельцам, пострадавшим от стихийных возгораний, привлекается внимание общественности и властей - муниципальных, субъектов РФ, а то и федеральных.

Погорельцы есть, а закона для них нет

Что же положено таким пострадавшим? Сразу скажем, что специального закона о погорельцах нет ни на федеральном, ни на региональном уровне. Возможно, это правильно. Потому что ситуации всегда складываются разные, последствия природных пожаров отличаются даже у жителей одного и того же населенного пункта. Нужно учитывать также сезон, когда случился пожар. Одно дело - весной или летом, совсем другое - в преддверии зимы, когда людей срочно требуется обеспечить жильем до наступления холодов. Место происшествия тоже имеет значение: юг или север. Поэтому с общими едиными нормами к стихийным пожарам подходить вряд ли возможно.

Куда обращаться

Как правило, после крупного природного пожара в регионе создается рабочая группа (комиссия), которая и занимается всеми проблемами, связанными с произошедшим ЧП. В частности, установлением точного количества пострадавших, восстановлением утраченных ими в огне документов, составлением перечня сгоревшего имущества, осуществлением необходимых денежных выплат, обеспечением погорельцев продуктами питания, а также жильем. Естественно, все это делается в рамках действующего законодательства. Все вопросы обычно решаются на месте, для этого погорельцам необходимо обратиться к представителям местных властей или рабочей группы.

На что рассчитывать

Временное или постоянное жилье. Основанием для предоставления погорельцам временного жилья служит пункт 3 статьи 95 Жилищного кодекса РФ. В нем предусмотрено, что жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного проживания граждан, у которых единственное жилое помещение стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств. Ключевое слово здесь - единственное. Если у пострадавших в результате пожара имеется на каком-либо праве другое жилое помещение, то жилье в маневренном фонде им не дадут.

Поможет ли погода в ситуации с лесными пожарами

Если же среди погорельцев окажутся граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, муниципальные власти вправе предоставить им постоянное жилье по договору социального найма вне очереди. Это предусмотрено пунктом 1 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса.

Конечно, в случае особо масштабных ЧП обязанность по обеспечению жильем погорельцев может взять на себя федеральная власть, организовав и профинансировав, к примеру, строительство нового благоустроенного жилья для пострадавших. С этой целью обычно издается правительственное распоряжение, в котором и определяются виды и параметры помощи.

Денежные выплаты. Если сгоревшее жилье было застраховано, то все понятно: надо обращаться в свою страховую компанию, предоставлять соответствующие документы и ждать выплаты возмещения в пределах оговоренной в договоре суммы (ст. 929 ГК РФ).

А если дом не был застрахован? Власти могут предложить денежную компенсацию за уничтоженное имущество и сгоревшую недвижимость. Виды и размер выплат определяются органами местного самоуправления района или властями субъекта РФ, а то и Российской Федерации - в зависимости от того, из какого бюджета выплаты производятся.

Кроме денег также может быть оказана помощь в виде предоставления строительных материалов, инструментов и т.д.

Происшествия ЧП Пожары Лесные пожары
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видео: ПВО Сирии отразили обстрел Дамаска
Россия примет участие в июньском заседании ПАСЕ на равных правах
Небензя предложил помощь российских врачей постпреду Великобритании
Порошенко уволил бывшего генсека НАТО Расмуссена
В Москве задержана мать, оставившая в поликлинике своего ребенка