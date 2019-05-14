По данным "Авиалесоохраны" на утро вторника, площадь горящих лесов составила 29,3 тыс. га. За сутки удалось ликвидировать 121 лесной пожар. Непотушенными остаются 49 контролируемых природных пожаров. На тушении задействовано 3 тыс. человек и 635 единиц техники. Пожароопасный сезон открыт в 77 субъектах России, режим ЧС введен на всей территории Курганской области, Забайкальского края, в двух районах Иркутской области, в одном районе Тывы.

"Ощущения, будто у меня прямо на балконе - шашлычная. Только мяса не подвезли", - жалуются жители Иркутска в соцсетях, делясь рецептами борьбы с удушливым дымом в квартирах.

Больше других досталось жителям Курганской области: сгорело 14 жилых домов, десятки дач.

- Сегодня мы пока не считаем затраты, не до этого, - подчеркнул врио губернатора Вадим Шумков. - Но суммы немаленькие. Одна только работа Ил-76 стоит пять-шесть миллионов рублей. Он за несколько минут сжигает почти тонну топлива.

Поселок Иковка Кетовского района Курганской области удалось отстоять, а вот в деревне Ордина пожар уничтожил 21 из 32 домов. Многие жители даже не успели документы взять. Погибла 87-летняя жительница деревни.

На Южном Урале огонь вплотную подошел к поселкам Каракуль Снежный, Новинка, селам Чудиново и Ваганово. Ситуацию осложнили сильные порывы ветра. У деревеньки Морозовка огонь общими усилиями удалось остановить в нескольких десятках метров от жилых домов.

Во всех регионах одной из главных причин называется беспечность людей. В деревне Кузнецово Челябинской области двое взрослых и двухлетний малыш погибли в огне из-за шалости подростка, решившего подпалить траву. В Тюменской области юристы МЧС впервые в своей практике готовят судебные иски против тех, по чьей вине случились возгорания.

Виды выплат определяются органами местного самоуправления

Замруководителя регионального управления МЧС Сергей Зиневич утверждает: все природные пожары - дело рук человека. К примеру, пастух на пойме подпалил сухую траву, чтобы "скорее зеленая выросла".

В Курганской области за уничтожение леса и за переход огня на населенные пункты расследуется 12 уголовных дел. Объявлены беспрецедентные меры: введен запрет на продажу алкоголя, на охоту и даже на продажу средств для розжига огня.

Конкретно: что делать

Советы

Природный пожар - это стихийное бедствие, вследствие которого без крыши над головой могут остаться десятки семей.

Понятно, что такое чрезвычайное происшествие отличается от пожара, произошедшего, например, по вине собственника квартиры, заснувшего с непотушенной сигаретой. Тушить природный пожар обычно труднее. Отсюда и серьезные масштабы, и порой тяжелые последствия. Поэтому к погорельцам, пострадавшим от стихийных возгораний, привлекается внимание общественности и властей - муниципальных, субъектов РФ, а то и федеральных.

Погорельцы есть, а закона для них нет

Что же положено таким пострадавшим? Сразу скажем, что специального закона о погорельцах нет ни на федеральном, ни на региональном уровне. Возможно, это правильно. Потому что ситуации всегда складываются разные, последствия природных пожаров отличаются даже у жителей одного и того же населенного пункта. Нужно учитывать также сезон, когда случился пожар. Одно дело - весной или летом, совсем другое - в преддверии зимы, когда людей срочно требуется обеспечить жильем до наступления холодов. Место происшествия тоже имеет значение: юг или север. Поэтому с общими едиными нормами к стихийным пожарам подходить вряд ли возможно.

Куда обращаться

Как правило, после крупного природного пожара в регионе создается рабочая группа (комиссия), которая и занимается всеми проблемами, связанными с произошедшим ЧП. В частности, установлением точного количества пострадавших, восстановлением утраченных ими в огне документов, составлением перечня сгоревшего имущества, осуществлением необходимых денежных выплат, обеспечением погорельцев продуктами питания, а также жильем. Естественно, все это делается в рамках действующего законодательства. Все вопросы обычно решаются на месте, для этого погорельцам необходимо обратиться к представителям местных властей или рабочей группы.

На что рассчитывать

Временное или постоянное жилье. Основанием для предоставления погорельцам временного жилья служит пункт 3 статьи 95 Жилищного кодекса РФ. В нем предусмотрено, что жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного проживания граждан, у которых единственное жилое помещение стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств. Ключевое слово здесь - единственное. Если у пострадавших в результате пожара имеется на каком-либо праве другое жилое помещение, то жилье в маневренном фонде им не дадут.

Если же среди погорельцев окажутся граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, муниципальные власти вправе предоставить им постоянное жилье по договору социального найма вне очереди. Это предусмотрено пунктом 1 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса.

Конечно, в случае особо масштабных ЧП обязанность по обеспечению жильем погорельцев может взять на себя федеральная власть, организовав и профинансировав, к примеру, строительство нового благоустроенного жилья для пострадавших. С этой целью обычно издается правительственное распоряжение, в котором и определяются виды и параметры помощи.

Денежные выплаты. Если сгоревшее жилье было застраховано, то все понятно: надо обращаться в свою страховую компанию, предоставлять соответствующие документы и ждать выплаты возмещения в пределах оговоренной в договоре суммы (ст. 929 ГК РФ).

А если дом не был застрахован? Власти могут предложить денежную компенсацию за уничтоженное имущество и сгоревшую недвижимость. Виды и размер выплат определяются органами местного самоуправления района или властями субъекта РФ, а то и Российской Федерации - в зависимости от того, из какого бюджета выплаты производятся.

Кроме денег также может быть оказана помощь в виде предоставления строительных материалов, инструментов и т.д.