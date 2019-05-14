Lenovo представила первый в мире ноутбук со сгибаемым экраном

Пока Samsung и Huawei пытаются выпустить в серию сгибаемый смартфон, Lenovo решила занять другую нишу мобильного рынка и представила прототип первого ноутбука со складным экраном.

Для реализаций своих идей китайская компания пошла от обратного - если конкуренты стараются сделать телефон обычных размеров, который может увеличиваться до планшетных габаритов, то 13,3-дюймовый ноутбук ThinkPad X1 после трансформации становится, наоборот, более компактным.

Таким образом, можно насчитать как минимум три сценария использования гаджета: классический ноутбук с сенсорным вводом, планшет и что-то вроде мини-моноблока с отдельно подключаемыми клавиатурой и мышью.

О технических характеристиках на данный момент известно очень мало - только то, что аппаратная часть будет основана на платформе Intel. В комплекте также заявлен стилус Wacom.

В данный момент инженеры из Поднебесной заняты тестированием и улучшением шарнирного механизма сгибания. Старт продаж новинки ожидается в течение 2020 года, цена пока не называется.