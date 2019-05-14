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14.05.2019 08:27
Рубрика: Общество

Данные с "Аполлона" привели к удивительному открытию на Луне

Текст: Наталья Панасенко
Фото: Mohd RASFAN/AFP Фото: Mohd RASFAN/AFP
Фото: Mohd RASFAN/AFP

Четыре сейсмометра, оставленные в 1969 году американскими астронавтами на Луне, зафиксировали в период с 1969 по 1977 год 28 мелких лунотрясений. Ученые, используя данные того времени, пришли к удивительному открытию: Луна все еще тектонически активна. Результаты наблюдений опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Лунный зонд Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) космического агентства NASA (США) еще 10 лет назад обнаружил относительно молодые трещины, небольшие узкие впадины на поверхности спутника Земли. Однако было неясно, когда именно и как они образовались. Некоторые эксперты объясняли их возникновение воздействием астероидов, другим это было не очевидно.

Фото: iStock
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И вот теперь исследователи, повторно оценив данные сейсмометров, пришли к выводу: тектоническая активность Луны имеет силу от 2 до 5 баллов.

Восемь из 28 зафиксированных лунотрясений имели место вблизи зоны молодых трещин: это связано с движением тектонических плит, полагают ученые. "Вероятно, когда Луна претерпевает долгий процесс сжатия, в коре нарастает напряженность, - предположил Томас Уоттерс, ученый из Смитсоновского института (США). - Пиковые напряжения сжатия разряжаются и вызывают лунотрясение".

Несмотря на то, что сейсмометры "Аполлона" отключены с 1977 года, есть вероятность, что зоны разломов все еще активны и сегодня, уверен Николас Шмерр, коллега Уоттерса. "Не часто увидишь активную тектонику где-либо за пределами Земли, поэтому вызывает волнение тот факт, что эти трещины все еще могут вызывать лунотрясения", - сказал он Spiegel.

Общество Космос Общество Наука Освоение Луны
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